https://ria.ru/20231125/makron-1911835185.html

Макрон пообещал искоренить насилие в отношении женщин

Макрон пообещал искоренить насилие в отношении женщин - РИА Новости, 25.11.2023

Макрон пообещал искоренить насилие в отношении женщин

Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю Международного дня против насилия в отношении женщин заявил на видео, опубликованном в соцсети X, что борьба против РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:22

2023-11-25T17:22

2023-11-25T17:22

в мире

франция

эммануэль макрон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg

ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю Международного дня против насилия в отношении женщин заявил на видео, опубликованном в соцсети X, что борьба против жестокого обращения будет продолжена и что с насилием будет покончено. "Каждый день женщины страдают от притеснений, насилия, гнета. Каждый день наносятся удары, жизни разрушаются... Мы можем положить этому конец. Мы должны положить этому конец, и мы сделаем это", - говорит он.По его словам, 244 тысячи француженок стали жертвами домашнего насилия в 2022 году, что в два раза больше, чем в 2017 году. "Эти цифры показывают, что женщины стали свободнее об этом говорить. Это хорошо, но не отменяет того, что 118 женщин погибли от рук партнеров в 2022 году", - отметил он. Французский лидер добавил, что в ближайшее время будут реализованы важные инструменты для помощи женщинам, среди которых введение в действие базы данных, которая позволит сотрудникам полиции лучше отслеживать людей, совершающих насилие в семье. Кроме того, с 1 января в каждом суде будет создан центр для координации действий между участниками правовой системы, связанными определенным делом о домашнем насилии. С 1 декабря начнет действовать финансовая помощь для жертв насилия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно 25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). Эта дата была провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 17 декабря 1999 года.

https://ria.ru/20231123/papa-1911367843.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, оон