Макрон пообещал искоренить насилие в отношении женщин
Макрон пообещал положить конец насилию в отношении женщин во Франции
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по случаю Международного дня против насилия в отношении женщин заявил на видео, опубликованном в соцсети X, что борьба против жестокого обращения будет продолжена и что с насилием будет покончено.
«
"Каждый день женщины страдают от притеснений, насилия, гнета. Каждый день наносятся удары, жизни разрушаются... Мы можем положить этому конец. Мы должны положить этому конец, и мы сделаем это", - говорит он.
По его словам, 244 тысячи француженок стали жертвами домашнего насилия в 2022 году, что в два раза больше, чем в 2017 году.
«
"Эти цифры показывают, что женщины стали свободнее об этом говорить. Это хорошо, но не отменяет того, что 118 женщин погибли от рук партнеров в 2022 году", - отметил он.
Французский лидер добавил, что в ближайшее время будут реализованы важные инструменты для помощи женщинам, среди которых введение в действие базы данных, которая позволит сотрудникам полиции лучше отслеживать людей, совершающих насилие в семье. Кроме того, с 1 января в каждом суде будет создан центр для координации действий между участниками правовой системы, связанными определенным делом о домашнем насилии. С 1 декабря начнет действовать финансовая помощь для жертв насилия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно 25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). Эта дата была провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 17 декабря 1999 года.