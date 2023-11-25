https://ria.ru/20231125/makedoniya-1911765591.html

Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ

Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ - РИА Новости, 25.11.2023

Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ

Северная Македония приняла решение разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете МИД ОБСЕ, сообщило... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T02:24

2023-11-25T02:24

2023-11-25T09:57

в мире

северная македония

россия

скопье

сергей лавров

александр грушко

обсе

польша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Северная Македония приняла решение разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете МИД ОБСЕ, сообщило Associated Press."В пятницу Северная Македония, член НАТО, заявила, что на следующей неделе на короткое время отменит запрет на полеты из России, что позволит министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в международной конференции в этой стране, если он примет приглашение", — говорится в публикации.По данным агентства, "окно" будет действовать с 29 ноября по 1 декабря.Замглавы МИД Александр Грушко ранее рассказал РИА Новости, что Россия получила приглашение на это мероприятие и планирует участвовать на уровне министра.Ежегодная встреча глав МИД 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. В прошлом году, когда в организации председательствовала Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании в городе Лодзь в начале декабря. Глава МИД России, комментируя складывающуюся в ОБСЕ ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить организацию.

https://ria.ru/20231115/obse-1909630131.html

https://ria.ru/20231123/zapad-1911267191.html

северная македония

россия

скопье

польша

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в мире, северная македония, россия, скопье, сергей лавров, александр грушко, обсе, польша