Рейтинг@Mail.ru
Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 25.11.2023 (обновлено: 09:57 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/makedoniya-1911765591.html
Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ
Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ
Северная Македония приняла решение разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете МИД ОБСЕ, сообщило... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T02:24
2023-11-25T09:57
в мире
северная македония
россия
скопье
сергей лавров
александр грушко
обсе
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732808590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_36a54c91b6d459439875ba36d25c7078.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Северная Македония приняла решение разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете МИД ОБСЕ, сообщило Associated Press.&quot;В пятницу Северная Македония, член НАТО, заявила, что на следующей неделе на короткое время отменит запрет на полеты из России, что позволит министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в международной конференции в этой стране, если он примет приглашение&quot;, — говорится в публикации.По данным агентства, "окно" будет действовать с 29 ноября по 1 декабря.Замглавы МИД Александр Грушко ранее рассказал РИА Новости, что Россия получила приглашение на это мероприятие и планирует участвовать на уровне министра.Ежегодная встреча глав МИД 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи. В прошлом году, когда в организации председательствовала Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании в городе Лодзь в начале декабря. Глава МИД России, комментируя складывающуюся в ОБСЕ ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить организацию.
https://ria.ru/20231115/obse-1909630131.html
https://ria.ru/20231123/zapad-1911267191.html
северная македония
россия
скопье
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732808590_409:48:3076:2048_1920x0_80_0_0_4917759d1681c6d05670b6e97a056474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная македония, россия, скопье, сергей лавров, александр грушко, обсе, польша
В мире, Северная Македония, Россия, Скопье, Сергей Лавров, Александр Грушко, ОБСЕ, Польша
Северная Македония открыла небо для пролета самолета Лаврова, передают СМИ

AP: Северная Македония открыла небо для самолета главы МИД России Лаврова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСкопье
Скопье - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Скопье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Северная Македония приняла решение разрешить пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете МИД ОБСЕ, сообщило Associated Press.
«

"В пятницу Северная Македония, член НАТО, заявила, что на следующей неделе на короткое время отменит запрет на полеты из России, что позволит министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в международной конференции в этой стране, если он примет приглашение", — говорится в публикации.

По данным агентства, "окно" будет действовать с 29 ноября по 1 декабря.
Замглавы МИД Александр Грушко ранее рассказал РИА Новости, что Россия получила приглашение на это мероприятие и планирует участвовать на уровне министра.
Заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
СНГ высказалось за допуск на Совет МИД ОБСЕ делегаций всех стран-участниц
15 ноября, 16:33
Ежегодная встреча глав МИД 57 государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
В прошлом году, когда в организации председательствовала Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании в городе Лодзь в начале декабря. Глава МИД России, комментируя складывающуюся в ОБСЕ ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить организацию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров
23 ноября, 11:18
 
В миреСеверная МакедонияРоссияСкопьеСергей ЛавровАлександр ГрушкоОБСЕПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала