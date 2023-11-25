https://ria.ru/20231125/luna-1911767030.html
МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки "Луны-25"
МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки "Луны-25" - РИА Новости, 25.11.2023
МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки "Луны-25"
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) продемонстрировал РИА Новости цифровую модель рельефа участка на Луне, где должна была... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:05
2023-11-25T03:05
2023-11-25T03:05
наука
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) продемонстрировал РИА Новости цифровую модель рельефа участка на Луне, где должна была осуществить мягкую посадку станция "Луна-25". В качестве приоритетного места посадки межпланетной станции "Луна-25" был выбран район к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны, однако посадку аппарат так и не осуществил. 19 августа станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Позднее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, вследствие чего аппарат врезался в спутник Земли. Увидеть цифровую модель предполагаемого места посадки миссии "Луна-25" смогут посетители Конгресса молодых ученых, отметили в университете. С 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием.
https://ria.ru/20231115/luna-1909544044.html
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МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки "Луны-25"
МИИГАиК показал цифровую модель участка, где должна была сесть "Луна-25"