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"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 25.11.2023 (обновлено: 16:24 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/lantset-1911801180.html
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия - РИА Новости, 25.11.2023
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия
Новое поколение беспилотников "Ланцет" представляет серьезную угрозу для ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:54
2023-11-25T16:24
технологии
германия
александра захарова
вооруженные силы украины
welt
zala aero
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новое поколение беспилотников "Ланцет" представляет серьезную угрозу для ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.&quot;Эти &quot;Ланцеты&quot; модели 53, или, как их еще называют, &quot;Изделие-53&quot;, &lt;…&gt; умеют самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения об их захвате. &lt;…&gt; Они могут эффективно нападать на артиллерийские позиции врага и на скопления украинских солдат&quot;, — отметил он.Ваннер предположил, что новая модификация может быть наделена искусственным интеллектом.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон имеет одно большое X-образное крыло.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия. С осени начали эпизодически применять эту модификацию. Информации о ней в открытых источниках практически нет — кроме того, что на БПЛА установлена система автоматического распознавания и захвата целей. Расчету остается только обозначить дрону зону боевого дежурства и запустить его в воздух с катапульты.
https://ria.ru/20231125/prava-1911781360.html
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технологии, германия, александра захарова, вооруженные силы украины, welt, zala aero
Технологии, Германия, Александра Захарова, Вооруженные силы Украины, Welt, Zala Aero, Специальная военная операция на Украине
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия

Welt: новая модификация "Ланцета" автоматически распознает и захватывает цели

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новое поколение беспилотников "Ланцет" представляет серьезную угрозу для ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
«

"Эти "Ланцеты" модели 53, или, как их еще называют, "Изделие-53", <…> умеют самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения об их захвате. <…> Они могут эффективно нападать на артиллерийские позиции врага и на скопления украинских солдат", — отметил он.

Ваннер предположил, что новая модификация может быть наделена искусственным интеллектом.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон имеет одно большое X-образное крыло.
В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия. С осени начали эпизодически применять эту модификацию. Информации о ней в открытых источниках практически нет — кроме того, что на БПЛА установлена система автоматического распознавания и захвата целей. Расчету остается только обозначить дрону зону боевого дежурства и запустить его в воздух с катапульты.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииГерманияАлександра ЗахароваВооруженные силы УкраиныWeltZala Aero
 
 
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