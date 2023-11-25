https://ria.ru/20231125/lantset-1911801180.html

"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия

"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия - РИА Новости, 25.11.2023

"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия

Новое поколение беспилотников "Ланцет" представляет серьезную угрозу для ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:54

2023-11-25T12:54

2023-11-25T16:24

технологии

германия

александра захарова

вооруженные силы украины

welt

zala aero

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новое поколение беспилотников "Ланцет" представляет серьезную угрозу для ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Эти "Ланцеты" модели 53, или, как их еще называют, "Изделие-53", <…> умеют самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения об их захвате. <…> Они могут эффективно нападать на артиллерийские позиции врага и на скопления украинских солдат", — отметил он.Ваннер предположил, что новая модификация может быть наделена искусственным интеллектом.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон имеет одно большое X-образное крыло.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия. С осени начали эпизодически применять эту модификацию. Информации о ней в открытых источниках практически нет — кроме того, что на БПЛА установлена система автоматического распознавания и захвата целей. Расчету остается только обозначить дрону зону боевого дежурства и запустить его в воздух с катапульты.

https://ria.ru/20231125/prava-1911781360.html

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технологии, германия, александра захарова, вооруженные силы украины, welt, zala aero