https://ria.ru/20231125/lantset-1911801180.html
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия - РИА Новости, 25.11.2023
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия
Новое поколение беспилотников "Ланцет" представляет серьезную угрозу для ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:54
2023-11-25T12:54
2023-11-25T16:24
технологии
германия
александра захарова
вооруженные силы украины
welt
zala aero
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новое поколение беспилотников "Ланцет" представляет серьезную угрозу для ВСУ, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Эти "Ланцеты" модели 53, или, как их еще называют, "Изделие-53", <…> умеют самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения об их захвате. <…> Они могут эффективно нападать на артиллерийские позиции врага и на скопления украинских солдат", — отметил он.Ваннер предположил, что новая модификация может быть наделена искусственным интеллектом.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон имеет одно большое X-образное крыло.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия. С осени начали эпизодически применять эту модификацию. Информации о ней в открытых источниках практически нет — кроме того, что на БПЛА установлена система автоматического распознавания и захвата целей. Расчету остается только обозначить дрону зону боевого дежурства и запустить его в воздух с катапульты.
https://ria.ru/20231125/prava-1911781360.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6bd026d972fc53efa03a1971079f1734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, германия, александра захарова, вооруженные силы украины, welt, zala aero
Технологии, Германия, Александра Захарова, Вооруженные силы Украины, Welt, Zala Aero, Специальная военная операция на Украине
"Эффективно нападают": в Германии испугались нового российского оружия
Welt: новая модификация "Ланцета" автоматически распознает и захватывает цели