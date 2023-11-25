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Упавший в Красногорске кран повредил административное здание - РИА Новости, 25.11.2023
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16:21 25.11.2023 (обновлено: 16:51 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/kran-1911827228.html
Упавший в Красногорске кран повредил административное здание
Упавший в Красногорске кран повредил административное здание - РИА Новости, 25.11.2023
Упавший в Красногорске кран повредил административное здание
При падении крана в Красногорске крановщик получил травмы, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:21
2023-11-25T16:51
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. При падении крана в Красногорске крановщик получил травмы, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее в пресс-службе ГУМЧС по Московской области сообщили, что башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком", повреждена кровля и фасад котельной."При падении крана в Красногорске травмы получил крановщик, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали", - говорится в сообщении.Уточняется, что опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза.Отмечается, что в рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства. По ее результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911823102.html
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происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
Упавший в Красногорске кран повредил административное здание

При падении крана в Красногорске частично разрушено административное здание ТЭЦ

© Фото очевидцаБашенный кран упал в Красногорске
Башенный кран упал в Красногорске
© Фото очевидца
Башенный кран упал в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. При падении крана в Красногорске крановщик получил травмы, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в пресс-службе ГУМЧС по Московской области сообщили, что башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком", повреждена кровля и фасад котельной.
"При падении крана в Красногорске травмы получил крановщик, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза.
Отмечается, что в рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства. По ее результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
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