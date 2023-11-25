https://ria.ru/20231125/kran-1911827228.html

Упавший в Красногорске кран повредил административное здание

Упавший в Красногорске кран повредил административное здание - РИА Новости, 25.11.2023

Упавший в Красногорске кран повредил административное здание

При падении крана в Красногорске крановщик получил травмы, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:21

2023-11-25T16:21

2023-11-25T16:51

происшествия

красногорск

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. При падении крана в Красногорске крановщик получил травмы, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее в пресс-службе ГУМЧС по Московской области сообщили, что башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком", повреждена кровля и фасад котельной."При падении крана в Красногорске травмы получил крановщик, частично разрушено административное здание теплоэлектроцентрали", - говорится в сообщении.Уточняется, что опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза.Отмечается, что в рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства. По ее результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911823102.html

красногорск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красногорск