https://ria.ru/20231125/kran-1911818364.html
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран - РИА Новости, 25.11.2023
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран
Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:24
2023-11-25T15:24
2023-11-25T17:35
московская область (подмосковье)
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону."В Красногорске, на Красногорском бульваре, 4, упал башенный кран при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, повреждения получили кровля и фасад котельной, однако на ее работоспособность это не повлияло.В свою очередь, в прокуратуре Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадал крановщик. Также частично разрушилось административное здание теплоэлектроцентрали. Отмечается, что опрокидывание крана произошло из-за возможной перегрузки.Ведомство проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.
https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911379844.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, красногорск
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Красногорск
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран
При демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске упал кран
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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"В Красногорске, на Красногорском бульваре, 4, упал башенный кран при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком", — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, повреждения получили кровля и фасад котельной, однако на ее работоспособность это не повлияло.
В свою очередь, в прокуратуре Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадал крановщик. Также частично разрушилось административное здание теплоэлектроцентрали. Отмечается, что опрокидывание крана произошло из-за возможной перегрузки.
Ведомство проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.
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