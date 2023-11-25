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При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран - РИА Новости, 25.11.2023
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15:24 25.11.2023 (обновлено: 17:35 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/kran-1911818364.html
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран - РИА Новости, 25.11.2023
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран
Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:24
2023-11-25T17:35
московская область (подмосковье)
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.&quot;В Красногорске, на Красногорском бульваре, 4, упал башенный кран при демонтаже горнолыжного комплекса &quot;Снежком&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточняется, повреждения получили кровля и фасад котельной, однако на ее работоспособность это не повлияло.В свою очередь, в прокуратуре Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадал крановщик. Также частично разрушилось административное здание теплоэлектроцентрали. Отмечается, что опрокидывание крана произошло из-за возможной перегрузки.Ведомство проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), происшествия, красногорск
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Красногорск
При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран

При демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске упал кран

© Фото очевидцаБашенный кран упал в Красногорске
Башенный кран упал в Красногорске
© Фото очевидца
Башенный кран упал в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«

"В Красногорске, на Красногорском бульваре, 4, упал башенный кран при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком", — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, повреждения получили кровля и фасад котельной, однако на ее работоспособность это не повлияло.
В свою очередь, в прокуратуре Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадал крановщик. Также частично разрушилось административное здание теплоэлектроцентрали. Отмечается, что опрокидывание крана произошло из-за возможной перегрузки.
Ведомство проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.
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