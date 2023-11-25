https://ria.ru/20231125/kran-1911818364.html

При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран

При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран - РИА Новости, 25.11.2023

При демонтаже горнолыжного комплекса в Красногорске упал кран

Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:24

2023-11-25T15:24

2023-11-25T17:35

московская область (подмосковье)

происшествия

красногорск

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Башенный кран упал при демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону."В Красногорске, на Красногорском бульваре, 4, упал башенный кран при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком", — рассказали в ведомстве.Как уточняется, повреждения получили кровля и фасад котельной, однако на ее работоспособность это не повлияло.В свою очередь, в прокуратуре Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадал крановщик. Также частично разрушилось административное здание теплоэлектроцентрали. Отмечается, что опрокидывание крана произошло из-за возможной перегрузки.Ведомство проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.

https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911379844.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия, красногорск