https://ria.ru/20231125/korabli-1911838670.html

СМИ: Киев заявил, что получит корабли для конвоирования торговых судов

СМИ: Киев заявил, что получит корабли для конвоирования торговых судов - РИА Новости, 25.11.2023

СМИ: Киев заявил, что получит корабли для конвоирования торговых судов

В Киеве утверждают, что получат от Запада корабли для конвоирования судов по "новому зерновому коридору", сообщило украинское издание "Украинская правда". РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:49

2023-11-25T17:49

2023-11-25T21:23

украина

владимир зеленский

оон

вооруженные силы украины

владимир путин

киев

россия

денис шмыгаль

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Киеве утверждают, что получат от Запада корабли для конвоирования судов по "новому зерновому коридору", сообщило украинское издание "Украинская правда". Страны Запада ранее не заявляли о намерении передать Украине военные корабли. "Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в зерновом коридоре в Черном море", — говорится в материале на сайте "Украинской правды".Как сообщает издание, о договоренностях с неназванными западными странами заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в субботу. По словам Зеленского, получение кораблей для конвоирования торговых судов — "вопрос ближайшего будущего". Кроме того, заявляется о планах по усилению ПВО в Одесской области, ранее использовавшейся Украиной в рамках зерновой сделки. Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что госбюджет в следующем году в состоянии профинансировать лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны, который и так не способен закрыть потребности ВСУ, по его словам, Киев и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружений. Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что парламент принял во втором и окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Премьер Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

https://ria.ru/20231120/zerno-1910483900.html

https://ria.ru/20231108/sdelka-1908242972.html

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украина, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, владимир путин, киев, россия, денис шмыгаль