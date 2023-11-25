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Постпред Крыма напомнил о варианте завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 25.11.2023
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13:31 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/konflikt-1911804923.html
Постпред Крыма напомнил о варианте завершения конфликта на Украине
Постпред Крыма напомнил о варианте завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 25.11.2023
Постпред Крыма напомнил о варианте завершения конфликта на Украине
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что вариантом завершения конфликта... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:31
2023-11-25T13:31
георгий мурадов
украина
республика крым
давид арахамия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что вариантом завершения конфликта на Украине является отказ НАТО от расширения на восток и возвращение альянса к границам 1997 года. Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту". В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия допустил возможность остановки конфликта на Украине по "корейскому сценарию", когда украинские власти ничего не будут официально подписывать. "Вариант завершения конфликта есть. И он хорошо известен Вашингтону и Брюсселю. Он изложен в предложениях Москвы от декабря 2021 года в адрес США и НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе и возвращении к положению на 1997 год, после чего началось безудержное продвижение военно-политической машины Запада на Восток, к границам России, и разрушение американцами и их союзниками всей системы европейской безопасности и сотрудничества. Этот подход отражён и в провозглашенных российским руководством целях СВО", - сказал Мурадов РИА Новости, отвечая на вопрос, возможен ли "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине. По его словам, рассуждения, продвигаемые в западных медийных ресурсах, о некоем "корейском варианте" завершения военного конфликта Запада против России на украинском плацдарме напоминают "описанные в классической литературе сюжеты о попытках продать подороже полудохлую корову". "Мы хорошо понимаем, что эти разглагольствования указывают на лукавое стремление наших противников поднабраться сил, накачать Киев новыми вооружениями и продолжить антироссийскую агрессию. Так что издыхающую и пораженную нацистской чумой киевскую корову мы не купим", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html
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георгий мурадов, украина, республика крым, давид арахамия, россия
Георгий Мурадов, Украина, Республика Крым, Давид Арахамия, Россия
Постпред Крыма напомнил о варианте завершения конфликта на Украине

Мурадов: завершение конфликта на Украине зависит от действий НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что вариантом завершения конфликта на Украине является отказ НАТО от расширения на восток и возвращение альянса к границам 1997 года.
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту". В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия допустил возможность остановки конфликта на Украине по "корейскому сценарию", когда украинские власти ничего не будут официально подписывать.
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"Вариант завершения конфликта есть. И он хорошо известен Вашингтону и Брюсселю. Он изложен в предложениях Москвы от декабря 2021 года в адрес США и НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе и возвращении к положению на 1997 год, после чего началось безудержное продвижение военно-политической машины Запада на Восток, к границам России, и разрушение американцами и их союзниками всей системы европейской безопасности и сотрудничества. Этот подход отражён и в провозглашенных российским руководством целях СВО", - сказал Мурадов РИА Новости, отвечая на вопрос, возможен ли "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине.
По его словам, рассуждения, продвигаемые в западных медийных ресурсах, о некоем "корейском варианте" завершения военного конфликта Запада против России на украинском плацдарме напоминают "описанные в классической литературе сюжеты о попытках продать подороже полудохлую корову".
"Мы хорошо понимаем, что эти разглагольствования указывают на лукавое стремление наших противников поднабраться сил, накачать Киев новыми вооружениями и продолжить антироссийскую агрессию. Так что издыхающую и пораженную нацистской чумой киевскую корову мы не купим", - подчеркнул постпред.
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Георгий МурадовУкраинаРеспублика КрымДавид АрахамияРоссия
 
 
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