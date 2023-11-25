https://ria.ru/20231125/konflikt-1911802847.html

Цеков ответил на слова Арахамии о нежелании завершить конфликт в 2022 году

Цеков ответил на слова Арахамии о нежелании завершить конфликт в 2022 году - РИА Новости, 25.11.2023

Цеков ответил на слова Арахамии о нежелании завершить конфликт в 2022 году

Киев не пошел на перемирие с Россией в 2022 году из-за нехватки опыта, а также непонимания глобальных процессов, заявил РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:13

2023-11-25T13:13

2023-11-25T13:13

специальная военная операция на украине

сергей цеков

россия

украина

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев не пошел на перемирие с Россией в 2022 году из-за нехватки опыта, а также непонимания глобальных процессов, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ранее заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако Киев не согласился на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ. "Понимаете, люди у власти на Украине были совершенно случайные – они и сейчас случайные, неглубокие, недостаточного опыта, которые какие-то сиюминутные тактические успехи воспринимали за успехи стратегического характера. Они вообще чуть ли не посчитали, что они имеют шансы одержать победу в войне с Россией", - сказал Цеков. Сенатор добавил, что многие руководители Украины, наверняка, сейчас сожалеют о своем решении не пойти на перемирие. "Он (проигрыш Украины - ред.) был понятен и в 2022 году - но людям, которые глубоко понимают процессы. Только у самых примитивных личностей в политике могла появиться уверенность в том, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Они даже не понимали, что Россия ведь по-серьезному не воевала, Россия проводит специальную военную операцию" - подчеркнул парламентарий. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Сенатор отметил, что субъективных факторов отказа Киева от перемирия тоже очень много: например, очень дружеские отношения Зеленского и Джонсона - поэтому Зеленский и пошел на поводу у Англии. "Джонсон - он приблизительно такой же совершенно поверхностный, неглубокий человек, который не понимает все процессы, происходящие в мире в настоящее время", - заключил Цеков.

https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей цеков, россия, украина, совет федерации рф