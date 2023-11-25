https://ria.ru/20231125/konets-1911773693.html

"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского

"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023

"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T06:59

2023-11-25T06:59

2023-11-25T08:52

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту", — заявил военный.По его мнению, Зеленский "оскорбил и разозлил" украинцев, поведя их "по пути к полной катастрофе"."Уверен, что у него есть много путей отхода в разные места, где расположены его банковские счета и дома, но этот конфликт окончен", — добавил Макгрегор.Как ранее подчеркивал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша