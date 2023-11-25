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"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 25.11.2023 (обновлено: 08:52 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/konets-1911773693.html
"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского
"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023
"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:59
2023-11-25T08:52
в мире
украина
сша
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.&quot;Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту&quot;, — заявил военный.По его мнению, Зеленский "оскорбил и разозлил" украинцев, поведя их "по пути к полной катастрофе"."Уверен, что у него есть много путей отхода в разные места, где расположены его банковские счета и дома, но этот конфликт окончен", — добавил Макгрегор.Как ранее подчеркивал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе.
https://ria.ru/20231125/pobedy-1911766263.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский может не выжить на своем посту

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«

"Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту", — заявил военный.

По его мнению, Зеленский "оскорбил и разозлил" украинцев, поведя их "по пути к полной катастрофе".
"Уверен, что у него есть много путей отхода в разные места, где расположены его банковские счета и дома, но этот конфликт окончен", — добавил Макгрегор.
Как ранее подчеркивал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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