https://ria.ru/20231125/konets-1911773693.html
"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского
"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023
"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:59
2023-11-25T06:59
2023-11-25T08:52
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до конца своего срока, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту", — заявил военный.По его мнению, Зеленский "оскорбил и разозлил" украинцев, поведя их "по пути к полной катастрофе"."Уверен, что у него есть много путей отхода в разные места, где расположены его банковские счета и дома, но этот конфликт окончен", — добавил Макгрегор.Как ранее подчеркивал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому отдает приказы об убийстве тех, кого считает возможной заменой себе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
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"Может не выжить". В США заявили о "конце" для Зеленского
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский может не выжить на своем посту