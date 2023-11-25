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Армия Китая проведет военные учения на границе с Мьянмой - РИА Новости, 25.11.2023
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09:30 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/kitay-1911783639.html
Армия Китая проведет военные учения на границе с Мьянмой
Армия Китая проведет военные учения на границе с Мьянмой - РИА Новости, 25.11.2023
Армия Китая проведет военные учения на границе с Мьянмой
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в субботу начинает военные учения на китайской стороне китайско-мьянманской границы, заявил официальный представитель РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T09:30
2023-11-25T09:30
в мире
мьянма
китай
таиланд
ноак
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в субботу начинает военные учения на китайской стороне китайско-мьянманской границы, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли. "В соответствии с годовым планом учений, Южная зона боевого командования НОАК организовала армейские подразделения для проведения военных учений на китайской стороне китайско-мьянманской границы, начиная с 25 ноября", - говорится в заявлении. Отмечается, что целью учений является проверка мобильности, пограничного контроля и огневой мощи воинских частей. Тянь Цзюньли подчеркнул, что войска Южной зоны боевого командования НОАК всегда готовы решительно защищать государственный суверенитет, стабильность на границе, безопасность жизни и имущества людей. Информации о продолжительности и масштабе учений не приводится. С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране. В начале ноября в районе Коканг, неподалеку от границы Мьянмы с Китаем, начались интенсивные боестолкновения между правительственными войсками Мьянмы и объединенными силами трех этнических повстанческих группировок, действующих в этом районе. В боестолкновениях применялись артиллерия и авиация. В зоне конфликта оказалось 162 гражданина Таиланда, нелегально вывезенных из страны организаторами сети подпольных онлайн-казино, которые контролировались из этого района, а также владельцами расположенных там нелегальных игорных домов. Переговоры между властями Таиланда, Мьянмы и Китая об эвакуации тайцев из Коканга, проходившие в Нейпьидо и Янгоне, были с самого начала успешны, однако эвакуация была осложнена быстро меняющейся обстановкой на линии соприкосновения сторон конфликта. В результате мьянманским военным удалось вывести таиландских граждан их зоны боевых действий и разместить под своей защитой на территории расположения одной из воинских частей на периферии зоны конфликта. В последние дни решался вопрос о наиболее безопасном пути репатриации таиландских граждан. Третьего ноября власти Мьянмы опубликовали заявление, в котором приветствовалось сотрудничество Мьянмы и Китая в решении проблем, возникших в пограничной зоне в результате деятельности преступных элементов, организовавших там нелегальный центр азартных игр. В заявлении подчеркивается приоритет задач по спасению мирного населения и других непричастных к конфликту лиц, обманом вовлеченных в нелегальный бизнес. Власти Мьянмы напомнили также о том, что в районе Коканг, где компактно проживают как этнические китайцы, так и местные народности, боевые действия между повстанческими группировками и их столкновения с мьянманскими вооруженными силами возникали в истории неоднократно, и что за действиями повстанцев чаще всего стоит экономический интерес, связанный с нелегальной коммерческой деятельностью, несмотря на то, что они выдвигают лозунги борьбы за демократию и федерализацию Мьянмы, являющейся унитарным государством.
https://ria.ru/20231119/tayvan-1910351185.html
https://ria.ru/20231108/putin-1908160430.html
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в мире, мьянма, китай, таиланд, ноак, народно-освободительная армия китая
В мире, Мьянма, Китай, Таиланд, НОАК, Народно-освободительная армия Китая
Армия Китая проведет военные учения на границе с Мьянмой

НОАК в субботу начинает учения на китайской стороне на мьянманской границы

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в субботу начинает военные учения на китайской стороне китайско-мьянманской границы, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли.
"В соответствии с годовым планом учений, Южная зона боевого командования НОАК организовала армейские подразделения для проведения военных учений на китайской стороне китайско-мьянманской границы, начиная с 25 ноября", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что целью учений является проверка мобильности, пограничного контроля и огневой мощи воинских частей.
Тянь Цзюньли подчеркнул, что войска Южной зоны боевого командования НОАК всегда готовы решительно защищать государственный суверенитет, стабильность на границе, безопасность жизни и имущества людей.
Информации о продолжительности и масштабе учений не приводится.
С 1949 года до середины 1990-х годов в Мьянме велась гражданская война вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021-2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой возобновление гражданской войны в стране.
В начале ноября в районе Коканг, неподалеку от границы Мьянмы с Китаем, начались интенсивные боестолкновения между правительственными войсками Мьянмы и объединенными силами трех этнических повстанческих группировок, действующих в этом районе. В боестолкновениях применялись артиллерия и авиация. В зоне конфликта оказалось 162 гражданина Таиланда, нелегально вывезенных из страны организаторами сети подпольных онлайн-казино, которые контролировались из этого района, а также владельцами расположенных там нелегальных игорных домов. Переговоры между властями Таиланда, Мьянмы и Китая об эвакуации тайцев из Коканга, проходившие в Нейпьидо и Янгоне, были с самого начала успешны, однако эвакуация была осложнена быстро меняющейся обстановкой на линии соприкосновения сторон конфликта. В результате мьянманским военным удалось вывести таиландских граждан их зоны боевых действий и разместить под своей защитой на территории расположения одной из воинских частей на периферии зоны конфликта. В последние дни решался вопрос о наиболее безопасном пути репатриации таиландских граждан.
Третьего ноября власти Мьянмы опубликовали заявление, в котором приветствовалось сотрудничество Мьянмы и Китая в решении проблем, возникших в пограничной зоне в результате деятельности преступных элементов, организовавших там нелегальный центр азартных игр. В заявлении подчеркивается приоритет задач по спасению мирного населения и других непричастных к конфликту лиц, обманом вовлеченных в нелегальный бизнес. Власти Мьянмы напомнили также о том, что в районе Коканг, где компактно проживают как этнические китайцы, так и местные народности, боевые действия между повстанческими группировками и их столкновения с мьянманскими вооруженными силами возникали в истории неоднократно, и что за действиями повстанцев чаще всего стоит экономический интерес, связанный с нелегальной коммерческой деятельностью, несмотря на то, что они выдвигают лозунги борьбы за демократию и федерализацию Мьянмы, являющейся унитарным государством.
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