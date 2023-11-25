https://ria.ru/20231125/khamas-1911807787.html
Израиль нарушал пункты соглашения о прекращении огня, заявили в ХАМАС
Израиль нарушал пункты соглашения о прекращении огня, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 25.11.2023
Израиль нарушал пункты соглашения о прекращении огня, заявили в ХАМАС
Израиль неоднократно нарушал пункты соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил телеканалу al Jazeera советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:00
2023-11-25T14:00
2023-11-25T14:00
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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Израиль неоднократно нарушал пункты соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил телеканалу al Jazeera советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну. "Израильская сторона неоднократно нарушала соглашение (о прекращении огня – ред.)…, оккупанты нарушили соглашение, открыв огонь более чем в одном месте в секторе Газа, что привело к гибели двух человек", - сказал он. По его словам, израильтяне не соблюдают положения соглашения, касающиеся въезда грузовых автомобилей. "Если оккупанты не возьмут на себя обязательства по доставке помощи в северную часть сектора Газа, это поставит под угрозу все соглашение", - заявил ан-Нуну. Он отметил, что Израиль не придерживается согласованных ранее через посредников "стандартов освобождения заключенных". В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.
https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нарушал пункты соглашения о прекращении огня, заявили в ХАМАС
Советник главы политбюро ХАМАС: Израиль нарушал соглашение о прекращении огня
ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости.
Израиль неоднократно нарушал пункты соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил телеканалу al Jazeera
советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну.
"Израильская сторона неоднократно нарушала соглашение (о прекращении огня – ред.)…, оккупанты нарушили соглашение, открыв огонь более чем в одном месте в секторе Газа, что привело к гибели двух человек", - сказал он.
По его словам, израильтяне не соблюдают положения соглашения, касающиеся въезда грузовых автомобилей.
"Если оккупанты не возьмут на себя обязательства по доставке помощи в северную часть сектора Газа
, это поставит под угрозу все соглашение", - заявил ан-Нуну.
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Он отметил, что Израиль не придерживается согласованных ранее через посредников "стандартов освобождения заключенных".
В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.
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