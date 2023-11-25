https://ria.ru/20231125/khamas-1911807787.html

Израиль нарушал пункты соглашения о прекращении огня, заявили в ХАМАС

Израиль нарушал пункты соглашения о прекращении огня, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 25.11.2023

Израиль нарушал пункты соглашения о прекращении огня, заявили в ХАМАС

Израиль неоднократно нарушал пункты соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил телеканалу al Jazeera советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:00

2023-11-25T14:00

2023-11-25T14:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Израиль неоднократно нарушал пункты соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил телеканалу al Jazeera советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну. "Израильская сторона неоднократно нарушала соглашение (о прекращении огня – ред.)…, оккупанты нарушили соглашение, открыв огонь более чем в одном месте в секторе Газа, что привело к гибели двух человек", - сказал он. По его словам, израильтяне не соблюдают положения соглашения, касающиеся въезда грузовых автомобилей. "Если оккупанты не возьмут на себя обязательства по доставке помощи в северную часть сектора Газа, это поставит под угрозу все соглашение", - заявил ан-Нуну. Он отметил, что Израиль не придерживается согласованных ранее через посредников "стандартов освобождения заключенных". В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.

https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году