https://ria.ru/20231125/izrail-1911796957.html

Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом

Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом - РИА Новости, 25.11.2023

Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом

Тель-Авив пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом в рамках второго дня сделки с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:03

2023-11-25T12:03

2023-11-25T14:49

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Тель-Авив пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом в рамках второго дня сделки с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при Минобороны."Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были переправлены из Египта гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Топливо и бытовой газ предназначены для функционирования базовой гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", — говорится в публикации в соцсети X.Накануне в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС. Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятками заложников и арестованных.В рамках первого этапа Тель-Авиву передали группу из 13 израильских заложников — женщин и детей. По данным издания Haaretz, освобождение очередной группы может состояться до 16:00 по местному времени (17:00 мск) в субботу.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, тель-авив, хамас, оон