Рейтинг@Mail.ru
Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 25.11.2023 (обновлено: 07:12 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/iskander-1911764193.html
Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России
Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России - РИА Новости, 25.11.2023
Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России
Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для ОТРК "Искандер-М", это дает стране возможность применять его массированно на Украине,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T02:00
2023-11-25T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
искандер-м
искандер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/63/1551646347_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_51cee631c03e3021e953548e5a9fcb61.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для ОТРК "Искандер-М", это дает стране возможность применять его массированно на Украине, пишет американский журнал Military Watch Magazine."«Искандер-М» относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией", — считают журналисты.Авторы статьи обратили внимание, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать "Искандер" без оглядки на расход боеприпасов, считает в MWM.В журнале отметили, что масштабы производства ракетного комплекса позволяют российской промышленности не только восполнять расход боеприпасов в зоне спецоперации, но и активно поставлять "Искандеры" за рубеж."Его (комплекса "Искандер-М". — Прим. ред.) ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, &lt;..&gt;, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить", — рассказали в издании.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
https://ria.ru/20231101/patriot-1906573093.html
https://ria.ru/20231125/ssha-1911763262.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/63/1551646347_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_a5b455be11f9cb0174c905cdd8b51441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, искандер-м, искандер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Искандер-М, Искандер
Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России

MWM: РФ нарастила производство ракет для ОТРК "Искандер-М"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПодготовка к пуску баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Подготовка к пуску баллистической ракеты ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Подготовка к пуску баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для ОТРК "Искандер-М", это дает стране возможность применять его массированно на Украине, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
«
"«Искандер-М» относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией", — считают журналисты.
Искандер-М - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу
1 ноября, 02:25
Авторы статьи обратили внимание, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать "Искандер" без оглядки на расход боеприпасов, считает в MWM.
В журнале отметили, что масштабы производства ракетного комплекса позволяют российской промышленности не только восполнять расход боеприпасов в зоне спецоперации, но и активно поставлять "Искандеры" за рубеж.
"Его (комплекса "Искандер-М". — Прим. ред.) ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, <..>, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить", — рассказали в издании.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Американский офицер сообщил Зеленскому неприятную новость
01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаИскандер-МИскандер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала