https://ria.ru/20231125/iskander-1911764193.html

Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России

Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России - РИА Новости, 25.11.2023

Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России

Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для ОТРК "Искандер-М", это дает стране возможность применять его массированно на Украине,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T02:00

2023-11-25T02:00

2023-11-25T07:12

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

искандер-м

искандер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/63/1551646347_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_51cee631c03e3021e953548e5a9fcb61.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для ОТРК "Искандер-М", это дает стране возможность применять его массированно на Украине, пишет американский журнал Military Watch Magazine."«Искандер-М» относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией", — считают журналисты.Авторы статьи обратили внимание, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать "Искандер" без оглядки на расход боеприпасов, считает в MWM.В журнале отметили, что масштабы производства ракетного комплекса позволяют российской промышленности не только восполнять расход боеприпасов в зоне спецоперации, но и активно поставлять "Искандеры" за рубеж."Его (комплекса "Искандер-М". — Прим. ред.) ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, <..>, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить", — рассказали в издании.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".

https://ria.ru/20231101/patriot-1906573093.html

https://ria.ru/20231125/ssha-1911763262.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, искандер-м, искандер