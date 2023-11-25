Знак превосходства. В США пришли в ужас из-за "массированного удара" России
MWM: РФ нарастила производство ракет для ОТРК "Искандер-М"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПодготовка к пуску баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Подготовка к пуску баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для ОТРК "Искандер-М", это дает стране возможность применять его массированно на Украине, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
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"«Искандер-М» относится к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией", — считают журналисты.
Авторы статьи обратили внимание, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать "Искандер" без оглядки на расход боеприпасов, считает в MWM.
В журнале отметили, что масштабы производства ракетного комплекса позволяют российской промышленности не только восполнять расход боеприпасов в зоне спецоперации, но и активно поставлять "Искандеры" за рубеж.
"Его (комплекса "Искандер-М". — Прим. ред.) ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, <..>, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить", — рассказали в издании.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, а также беспилотниках "Ланцет".