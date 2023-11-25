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Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии - РИА Новости, 25.11.2023
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23:31 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/gaz-1911875456.html
Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии
Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии - РИА Новости, 25.11.2023
Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии
Поставка в ряд регионов Молдавии газа по сниженной цене возможна благодаря тому, что ее компенсируют турецкие бизнесмены, заявил молдавский политик и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:31
2023-11-25T23:31
экономика
молдавия
гагаузия
кишинев
илан шор
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Поставка в ряд регионов Молдавии газа по сниженной цене возможна благодаря тому, что ее компенсируют турецкие бизнесмены, заявил молдавский политик и предприниматель Илан Шор. Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. В субботу Гуцул сообщила, что "Молдовагаз" и его дочерняя структура "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа по доступной цене конечным потребителям. По ее мнению, Кишинев и "Молдовагаз" объединили усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия. "Есть немецкая компания, трейдер, покупающая газ на бирже. Есть турецкая компания, которая согласилась регионам республики поставлять газ по доступной цене. Суть в том, что в Турции есть бизнесмены, которые компенсируют эту цену и дают возможность Гагаузии, Тараклийскому и Оргеевскому району покупать газ по такой цене", - сказал Шор на брифинге, отметив, что все действуют в рамках законодательства и третьего энергетического пакета ЕС, которые позволяют потребителям выбирать поставщиков. Он напомнил, что прежде Молдавия покупала газ у России по очень хорошей цене. "Пришла Майя (президент Молдавии Майя Санду - ред.), европейцы заставили ее поссориться с русскими, и тогда газ перестал быть по льготной цене. Власти республики гордо заявили, что мы уходим на свободный рынок и будем закупать газ по биржевой цене. Естественно, биржевая цена выше той, по которой мы покупали у "Газпрома". Были моменты, когда цена на газ увеличилась до 10 раз", - пояснил Шор. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
https://ria.ru/20231125/gagauziya-1911837487.html
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экономика, молдавия, гагаузия, кишинев, илан шор, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Илан Шор, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз, Газпром, Молдовагаз
Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии

Шор: газ для Гагаузии будет дешевле благодаря компенсации турецких бизнесменов

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Поставка в ряд регионов Молдавии газа по сниженной цене возможна благодаря тому, что ее компенсируют турецкие бизнесмены, заявил молдавский политик и предприниматель Илан Шор.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. В субботу Гуцул сообщила, что "Молдовагаз" и его дочерняя структура "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа по доступной цене конечным потребителям. По ее мнению, Кишинев и "Молдовагаз" объединили усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия.
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"Есть немецкая компания, трейдер, покупающая газ на бирже. Есть турецкая компания, которая согласилась регионам республики поставлять газ по доступной цене. Суть в том, что в Турции есть бизнесмены, которые компенсируют эту цену и дают возможность Гагаузии, Тараклийскому и Оргеевскому району покупать газ по такой цене", - сказал Шор на брифинге, отметив, что все действуют в рамках законодательства и третьего энергетического пакета ЕС, которые позволяют потребителям выбирать поставщиков.
Он напомнил, что прежде Молдавия покупала газ у России по очень хорошей цене.
"Пришла Майя (президент Молдавии Майя Санду - ред.), европейцы заставили ее поссориться с русскими, и тогда газ перестал быть по льготной цене. Власти республики гордо заявили, что мы уходим на свободный рынок и будем закупать газ по биржевой цене. Естественно, биржевая цена выше той, по которой мы покупали у "Газпрома". Были моменты, когда цена на газ увеличилась до 10 раз", - пояснил Шор.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
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ЭкономикаМолдавияГагаузияКишиневИлан ШорЕвгения ГуцулМайя СандуЕвросоюзГазпромМолдовагаз
 
 
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