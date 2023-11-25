https://ria.ru/20231125/gaz-1911875456.html

Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии

Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии - РИА Новости, 25.11.2023

Шор объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии

Поставка в ряд регионов Молдавии газа по сниженной цене возможна благодаря тому, что ее компенсируют турецкие бизнесмены, заявил молдавский политик и... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T23:31

2023-11-25T23:31

2023-11-25T23:31

экономика

молдавия

гагаузия

кишинев

илан шор

евгения гуцул

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Поставка в ряд регионов Молдавии газа по сниженной цене возможна благодаря тому, что ее компенсируют турецкие бизнесмены, заявил молдавский политик и предприниматель Илан Шор. Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. В субботу Гуцул сообщила, что "Молдовагаз" и его дочерняя структура "Гагаузгаз", в частности, препятствуют поставкам газа по доступной цене конечным потребителям. По ее мнению, Кишинев и "Молдовагаз" объединили усилия, чтобы на газовом рынке страны сохранялась монополия. "Есть немецкая компания, трейдер, покупающая газ на бирже. Есть турецкая компания, которая согласилась регионам республики поставлять газ по доступной цене. Суть в том, что в Турции есть бизнесмены, которые компенсируют эту цену и дают возможность Гагаузии, Тараклийскому и Оргеевскому району покупать газ по такой цене", - сказал Шор на брифинге, отметив, что все действуют в рамках законодательства и третьего энергетического пакета ЕС, которые позволяют потребителям выбирать поставщиков. Он напомнил, что прежде Молдавия покупала газ у России по очень хорошей цене. "Пришла Майя (президент Молдавии Майя Санду - ред.), европейцы заставили ее поссориться с русскими, и тогда газ перестал быть по льготной цене. Власти республики гордо заявили, что мы уходим на свободный рынок и будем закупать газ по биржевой цене. Естественно, биржевая цена выше той, по которой мы покупали у "Газпрома". Были моменты, когда цена на газ увеличилась до 10 раз", - пояснил Шор. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

https://ria.ru/20231125/gagauziya-1911837487.html

https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911450663.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, гагаузия, кишинев, илан шор, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, газпром, молдовагаз