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"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" - РИА Новости, 25.11.2023
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:51
2023-11-25T14:51
2023-11-25T16:07
экономика
китай
дальний восток
монголия
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. "Двадцать третьего ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в публикации.В компании уточнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора с китайской CNPC. "Газпром" в этом году неоднократно превышал суточные контрактные обязательства по экспорту газа в КНР."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. А через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.В прошлом году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в нынешнем планируются 22 миллиарда. К 2025-му инвестпроект предполагает наращивание объема до 38 миллиардов кубометров в год.Сейчас также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири — 2" через Монголию. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20231124/gazifikatsiya-1911509508.html
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экономика, китай, дальний восток, монголия, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Дальний Восток, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" 23 ноября обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"