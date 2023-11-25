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"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" - РИА Новости, 25.11.2023
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14:51 25.11.2023 (обновлено: 16:07 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/gaz-1911815211.html
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" - РИА Новости, 25.11.2023
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:51
2023-11-25T16:07
экономика
китай
дальний восток
монголия
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании. &quot;Двадцать третьего ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу &quot;Сила Сибири&quot; вновь превысила суточные контрактные обязательства. &quot;Газпром&quot; поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай&quot;, — говорится в публикации.В компании уточнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора с китайской CNPC. "Газпром" в этом году неоднократно превышал суточные контрактные обязательства по экспорту газа в КНР."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. А через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.В прошлом году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в нынешнем планируются 22 миллиарда. К 2025-му инвестпроект предполагает наращивание объема до 38 миллиардов кубометров в год.Сейчас также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири — 2" через Монголию. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20231124/gazifikatsiya-1911509508.html
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китай
дальний восток
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экономика, китай, дальний восток, монголия, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Дальний Восток, Монголия, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"Газпром" 23 ноября обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть"
Логотип компании ПАО Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании ПАО "Газпром нефть". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай, сообщается в Telegram-канале компании.
«

"Двадцать третьего ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в публикации.

В компании уточнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора с китайской CNPC.
"Газпром" в этом году неоднократно превышал суточные контрактные обязательства по экспорту газа в КНР.
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"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. А через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В прошлом году "Газпром" поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в нынешнем планируются 22 миллиарда. К 2025-му инвестпроект предполагает наращивание объема до 38 миллиардов кубометров в год.
Сейчас также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири — 2" через Монголию. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
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ЭкономикаКитайДальний ВостокМонголияГазпромСила Сибири — 2
 
 
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