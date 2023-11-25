https://ria.ru/20231125/gaz-1911774520.html

Эксперты рассказали о роли России на газовом рынке Европы

Эксперты рассказали о роли России на газовом рынке Европы - РИА Новости, 25.11.2023

Эксперты рассказали о роли России на газовом рынке Европы

Россия после окончания нынешнего цикла геополитической напряженности и нормализации коммерческих отношений потенциально могла бы играть роль балансирующего... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T07:18

2023-11-25T07:18

2023-11-25T07:18

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Россия после окончания нынешнего цикла геополитической напряженности и нормализации коммерческих отношений потенциально могла бы играть роль балансирующего поставщика газа в Европе – такое мнение высказали эксперты "Сколтеха" в исследовании "Трансформация российской газовой экспортной стратегии на новом этапе развития российской газовой промышленности: фактор СПГ", которое есть в распоряжении РИА Новости. Авторы исследования – аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов, директор центра Андрей Осипцов и его заместитель Ирина Гайда. "Потенциально после окончания нынешнего цикла геополитической напряженности и нормализации коммерческих отношений Россия могла бы играть роль балансирующего поставщика газа на европейский рынок, осуществляя спотовые поставки", – говорится в исследовании. Европейский спрос на газ Эксперты привели оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым спрос на газ в странах ЕС в 2022 году снизился на 55 миллиардов кубометров (13%). Это крупнейшее снижение в годовом исчислении за всю историю, – до порядка 360 миллиардов кубометров. В 2023 году, по оценке МЭА, потребление в ЕС упадет еще на 3%, до уровня порядка 350 миллиардов кубометров. Причем собственная добыча газа в Европе, как отмечают в "Сколтехе", падает на протяжении десятилетий. Страны ЕС, Норвегия и Великобритания в 2021 году добыли порядка 200 миллиардов кубометров. Даже с учетом освоения арктического шельфа в Норвегии, производства биометана, сланцевого газа собственная добыча к 2030 году упадет еще на 30 миллиардов кубометров, уточняют эксперты. При этом спрос на газ в ЕС в 2030 году в случае ускоренного энергоперехода может оказаться порядка 315 миллиардов кубометров и чуть менее 400 миллиардов кубометров при сохранении статуса-кво, говорится в исследовании. В таком случае импортная ниша для Европы составит 150-230 миллиардов кубометров. Рынок ЕС являлся для России "исторически главным", поставки туда газа достигали 150 миллиардов кубометров и выше, подчеркнули эксперты. Однако в 2022 году на фоне физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок "страница плодотворного сотрудничества России и Европы оказалась перевернутой". Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизились на порядка 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС. Игра вдолгую "Нельзя сказать, что Европа безболезненно преодолевает зависимость от российских поставок", – пишут авторы исследования. При сохранении собственной промышленности, отмечают они, даже ускоренный переход на ВИЭ не даст европейскому спросу опуститься ниже 300 миллиардов кубометров газа в год на горизонте до конца 2020-х – 2030-х годов. Нового баланса в регионе пока не сложилось – европейский рынок все еще чутко реагирует на любые сигналы изменения спроса и предложения, говорится в исследовании. В качестве примера эксперты приводят одномоментный скачок цен на газ на крупнейшем европейском хабе TTF летом текущего года. Котировки 5 июня одномоментно подскочили на 20% на фоне остановки на профилактику газопровода "Турецкий поток", профилактических работ на французском терминале СПГ в Монтуар-де-Бретань и снижения поставок из Норвегии. Теоретически, если Европа не подпишет долгосрочные контракты на импорт СПГ из США, Катара, то у России есть определенный потенциал играть в будущем роль балансирующего поставщика на европейском рынке, поставляя спотовые объемы по сохранившейся газотранспортной инфраструктуре, отмечается в исследовании. "Конечно, этот обоснованный экономикой теоретический шанс абсолютно невозможен в текущих условиях, но газовый бизнес – это игра вдолгую, какие-то параметры уравнения могут измениться", – полагают эксперты.

https://ria.ru/20231101/gaz-1906664381.html

https://ria.ru/20231030/tgaz-1906173142.html

https://ria.ru/20231029/norvegiya-1905917600.html

https://ria.ru/20230927/gaz-1899001324.html

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в мире, россия, европа, евросоюз, сколковский институт науки и технологий