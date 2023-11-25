https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

"Кошмар для Киева". Украина потеряла в Европе еще одного союзника

"Кошмар для Киева". Украина потеряла в Европе еще одного союзника - РИА Новости, 25.11.2023

"Кошмар для Киева". Украина потеряла в Европе еще одного союзника

Внеочередные парламентские выборы в Нидерландах шокировали Европу — победила ультраправая Партия свободы. На кону будущее страны в ЕС и поддержка Украины. В... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:08

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роберт фицо

евросоюз

политика

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Внеочередные парламентские выборы в Нидерландах шокировали Европу — победила ультраправая Партия свободы. На кону будущее страны в ЕС и поддержка Украины. В Киеве готовятся к худшему. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Неожиданная победаПартия Герта Вилдерса завоевала 37 из 150 мест в палате представителей (в 2021-м было только 17). Это дает право сформировать коалиционное правительство. "Избиратель сказал свое слово. Мы сделаем все, чтобы в центре внимания были нидерландцы", — заявил победитель.Вероятные партнеры по коалиции — "Новый социальный контракт". В Народной партии за свободу и демократию Марка Рютте пока исключают сотрудничество.Вилдерс предлагает выйти из ЕС и вернуть гульден. Считается симпатизантом Путина. Противник Киева. "Голландцы не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО", — утверждает он. Ранее призывал исключить из альянса Турцию.Всегда выступал с жесткой антимигрантской повесткой, но в последнее время смягчил высказывания о беженцах из мусульманских стран. На первый план выходят экономические проблемы. Партия обещала избирателям сокращение зарплат министров, депутатов — местных и Европарламента — на 20 процентов, а также налоги для королевской семьи и уменьшение их содержания на те же 20 процентов, снижение НДС и пенсионного возраста, расширение льгот пенсионерам.Европейское потрясениеPolitico отмечает: даже если Вилдерс не добьется выхода из ЕС, новое правительство станет "кошмаром для Брюсселя". Прежняя единая европейская политика — начиная с мер по защите климата и заканчивая вооружением Украины — под угрозой, предупреждает издание. В Financial Times предвидят большие потрясения для Запада. Восстановление погранконтроля на госгранице, высылка нелегальных мигрантов, введение разрешений на работу для приезжих из других государств Европы фундаментально изменят ДНК страны, уверены в The Guardian.Как указывают в Bloomberg, теперь возможность победы Украины вызывает сомнения. Вилдерс возмущается одержимостью правительства Марка Рютте безопасностью Киева. Он считает более важным заняться правопорядком в собственной стране. В мае демонстративно отказался от участия в парламентской встрече с Зеленским.Вилдерс — за развитие отношений с Россией. Хочет предложить "противовес истеричной русофобии, которая царит повсюду", так как у Москвы и Амстердама есть общие интересы. Выступает за отмену санкций.Кроме того, он убежден: Европе не хватает таких руководителей, как российский президент. "Владимир Путин — это лидер, что бы вы о нем ни думали", — подчеркивал он. Пять лет назад посещал Москву, встречался с депутатами Госдумы. В Twitter опубликовал значок российско-голландской дружбы и отметил, что носит его "с гордостью".Расплата за ошибкиЕвроскептики поспешили его поздравить. Один из первых — венгерский премьер Виктор Орбан, который назвал победу Партии свободы веянием ветра перемен. Глава французских правых Марин Ле Пен отметила "усиливающуюся тягу к защите национальной идентичности". Вице-премьер Италии, председатель "Лиги" Маттео Сальвини уверен: отныне "новая Европа возможна". Соосновательница "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель заявила о "великом успехе".Нидерландский политолог Герт Хан в интервью киевскому СМИ предупредил: Вилдерс создаст вам проблемы. Вместе с Орбаном и недавно пришедшим к власти в Словакии Робертом Фицо он сможет влиять на решения ЕС. Кончилась эпоха, когда Нидерланды были безоговорочным союзником, сокрушаются в украинских медиа."Выборы в любой стране определяются внутренней ситуацией, но нельзя не заметить: в последние годы правым сопутствует успех, — отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. — Они пользуются тем, что общество недовольно миграционной политикой, ростом преступности, экстремизмом, терактами. И экономикой: коронавирус, кризисы, конфликт с Россией подорвали устойчивость".Тем не менее случай Нидерландов специфический. "Фицо в Словакии — опытный политик, не популист. При нем не будет слома системы. Он может стать кем-то вроде Орбана. Победа Вилдерса — другая история, это иной деятель. Его риторика радикальнее. Если Партия свободы добьется референдума, то две трети населения скажут, что они никуда уходить не хотят, потому что дорожат достижениями ЕС. Однако тенденция очевидна. Европа допустила серьезные ошибки и столкнулась с последствиями", — подчеркивает эксперт.Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что успех Вилдерса свидетельствует о долгосрочном тренде на ослабление западной поддержки Украины."Усиливаются те, кто против наращивания и сохранения помощи Киеву. В Европе устали, требуют перенаправить деньги на внутренние нужды. Конечно, тут многое зависит от того, какое сформируют правительство. Но даже если Вилдерс туда не попадет, финансирование киевского режима все равно постепенно сократится".Поддержку Украины в Нидерландах сейчас поставят на паузу, как в Словакии, когда победил Фицо. А проукраинские силы уже поняли: они все меньше нравятся избирателям. И сделают соответствующие выводы.

https://ria.ru/20231122/zapad-1910838330.html

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в мире, украина, нидерланды, герт вилдерс, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, политика