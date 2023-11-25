https://ria.ru/20231125/esminets-1911849032.html

Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды

Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды - РИА Новости, 26.11.2023

Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны, передает телеканал CGTN со ссылкой на Южное... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-25T19:10

2023-11-25T19:10

2023-11-26T01:02

в мире

китай

южно-китайское море

народно-освободительная армия китая

ноак

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны, передает телеканал CGTN со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК)."Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.Телеканал привел заявление старшего полковника Южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли о том, что армия задействовала свои военно-морские и военно-воздушные силы для "отслеживания, мониторинга и предупреждения" судна. Он отметил, что проникновение в территориальные воды Китая служит "железным доказательством" стремления Вашингтона к "морской гегемонии" и "милитаризации Южно-Китайского моря". Пекин на протяжении десятилетий оспаривает с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона принадлежность ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Пекин неоднократно выражал протесты по этому поводу. В свою очередь, в Вашингтоне заявляли, что американские корабли будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

китай

южно-китайское море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая, ноак