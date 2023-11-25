Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды
Армия Китая сообщила о вытеснении эсминца ВМС США из территориальных вод КНР
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны, передает телеканал CGTN со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
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"Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.
Телеканал привел заявление старшего полковника Южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли о том, что армия задействовала свои военно-морские и военно-воздушные силы для "отслеживания, мониторинга и предупреждения" судна. Он отметил, что проникновение в территориальные воды Китая служит "железным доказательством" стремления Вашингтона к "морской гегемонии" и "милитаризации Южно-Китайского моря".
Пекин на протяжении десятилетий оспаривает с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона принадлежность ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Пекин неоднократно выражал протесты по этому поводу. В свою очередь, в Вашингтоне заявляли, что американские корабли будут плавать везде, где это разрешает международное право.