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Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды - РИА Новости, 26.11.2023
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19:10 25.11.2023 (обновлено: 01:02 26.11.2023)
https://ria.ru/20231125/esminets-1911849032.html
Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды
Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды - РИА Новости, 26.11.2023
Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды
Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны, передает телеканал CGTN со ссылкой на Южное... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-25T19:10
2023-11-26T01:02
в мире
китай
южно-китайское море
народно-освободительная армия китая
ноак
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны, передает телеканал CGTN со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).&quot;Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море&quot;, — говорится в сообщении.Телеканал привел заявление старшего полковника Южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли о том, что армия задействовала свои военно-морские и военно-воздушные силы для "отслеживания, мониторинга и предупреждения" судна. Он отметил, что проникновение в территориальные воды Китая служит "железным доказательством" стремления Вашингтона к "морской гегемонии" и "милитаризации Южно-Китайского моря". Пекин на протяжении десятилетий оспаривает с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона принадлежность ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Пекин неоднократно выражал протесты по этому поводу. В свою очередь, в Вашингтоне заявляли, что американские корабли будут плавать везде, где это разрешает международное право.
https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html
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в мире, китай, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая, ноак
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Народно-освободительная армия Китая, НОАК
Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в свои территориальные воды

Армия Китая сообщила о вытеснении эсминца ВМС США из территориальных вод КНР

© Фото : United States NavyРакетный эсминец USS Hopper ВМС США
Ракетный эсминец USS Hopper ВМС США - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : United States Navy
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны, передает телеканал CGTN со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
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"Китайские военные в субботу заявили, что вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении.

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Телеканал привел заявление старшего полковника Южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли о том, что армия задействовала свои военно-морские и военно-воздушные силы для "отслеживания, мониторинга и предупреждения" судна. Он отметил, что проникновение в территориальные воды Китая служит "железным доказательством" стремления Вашингтона к "морской гегемонии" и "милитаризации Южно-Китайского моря".
Пекин на протяжении десятилетий оспаривает с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона принадлежность ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Пекин неоднократно выражал протесты по этому поводу. В свою очередь, в Вашингтоне заявляли, что американские корабли будут плавать везде, где это разрешает международное право.
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