https://ria.ru/20231125/dtp-1911831700.html

Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей

Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей - РИА Новости, 25.11.2023

Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей

Двое взрослых пассажиров попавшего в ДТП в Калужской области экскурсионного автобуса получили переломы, у детей ушибы и ссадины, сообщил глава администрации... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:53

2023-11-25T16:53

2023-11-25T16:54

происшествия

боровский район

боровск

калуга

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

renault logan

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Двое взрослых пассажиров попавшего в ДТП в Калужской области экскурсионного автобуса получили переломы, у детей ушибы и ссадины, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев в своем Telegram-канале.Ранее УМВД и прокуратура сообщали, что ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге Малоярославец – Боровск. Предварительно, Renault Logan выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с перевозившим детей экскурсионным автобусом, ехавшим из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Водитель легковой машины погиб. УМВД сообщало о шести пострадавших детях и троих взрослых. Позже прокурор Боровского района Хамид Костоев уточнил, что в больнице семеро детей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Все попавшие в ДТП находятся в центральной районной больнице в Боровске. Ребята и взрослые осмотрены докторами и накормлены. У детей ушибы и ссадины, у двух взрослых диагностированы переломы плеча и запястья", - написал Калиничев.Он отметил, что за некоторыми школьниками приехали родители, после контрольного врачебного осмотра их отпускают домой. "Остальных доставят в Калугу централизовано, автобус уже ждёт. С пострадавшими работают медики, сотрудники МЧС и администрации района", - проинформировал глава района. По данным Калиничева, в автобусе находились 20 школьников и восемь взрослых.В Telegram-канале СК России сообщается, что по данному факту в СУСК России по Калужской области проводится процессуальная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html

https://ria.ru/20231124/dtp-1911513876.html

боровский район

боровск

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, боровский район, боровск, калуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault logan