Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Калужской области дети получили ушибы и ссадины
© Фото : ГУМВД по Калужской областиНа месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
© Фото : ГУМВД по Калужской области
На месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Двое взрослых пассажиров попавшего в ДТП в Калужской области экскурсионного автобуса получили переломы, у детей ушибы и ссадины, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев в своем Telegram-канале.
Ранее УМВД и прокуратура сообщали, что ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге Малоярославец – Боровск. Предварительно, Renault Logan выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с перевозившим детей экскурсионным автобусом, ехавшим из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Водитель легковой машины погиб. УМВД сообщало о шести пострадавших детях и троих взрослых. Позже прокурор Боровского района Хамид Костоев уточнил, что в больнице семеро детей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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"Все попавшие в ДТП находятся в центральной районной больнице в Боровске. Ребята и взрослые осмотрены докторами и накормлены. У детей ушибы и ссадины, у двух взрослых диагностированы переломы плеча и запястья", - написал Калиничев.
Он отметил, что за некоторыми школьниками приехали родители, после контрольного врачебного осмотра их отпускают домой.
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"Остальных доставят в Калугу централизовано, автобус уже ждёт. С пострадавшими работают медики, сотрудники МЧС и администрации района", - проинформировал глава района.
По данным Калиничева, в автобусе находились 20 школьников и восемь взрослых.
В Telegram-канале СК России сообщается, что по данному факту в СУСК России по Калужской области проводится процессуальная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).