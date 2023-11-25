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Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей - РИА Новости, 25.11.2023
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16:53 25.11.2023 (обновлено: 16:54 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/dtp-1911831700.html
Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей
Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей - РИА Новости, 25.11.2023
Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей
Двое взрослых пассажиров попавшего в ДТП в Калужской области экскурсионного автобуса получили переломы, у детей ушибы и ссадины, сообщил глава администрации... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:53
2023-11-25T16:54
происшествия
боровский район
боровск
калуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault logan
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Двое взрослых пассажиров попавшего в ДТП в Калужской области экскурсионного автобуса получили переломы, у детей ушибы и ссадины, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев в своем Telegram-канале.Ранее УМВД и прокуратура сообщали, что ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге Малоярославец – Боровск. Предварительно, Renault Logan выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с перевозившим детей экскурсионным автобусом, ехавшим из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Водитель легковой машины погиб. УМВД сообщало о шести пострадавших детях и троих взрослых. Позже прокурор Боровского района Хамид Костоев уточнил, что в больнице семеро детей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Все попавшие в ДТП находятся в центральной районной больнице в Боровске. Ребята и взрослые осмотрены докторами и накормлены. У детей ушибы и ссадины, у двух взрослых диагностированы переломы плеча и запястья", - написал Калиничев.Он отметил, что за некоторыми школьниками приехали родители, после контрольного врачебного осмотра их отпускают домой. "Остальных доставят в Калугу централизовано, автобус уже ждёт. С пострадавшими работают медики, сотрудники МЧС и администрации района", - проинформировал глава района. По данным Калиничева, в автобусе находились 20 школьников и восемь взрослых.В Telegram-канале СК России сообщается, что по данному факту в СУСК России по Калужской области проводится процессуальная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html
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боровский район
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происшествия, боровский район, боровск, калуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault logan
Происшествия, Боровский район, Боровск, Калуга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Logan
Калужские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Калужской области дети получили ушибы и ссадины

© Фото : ГУМВД по Калужской областиНа месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
На месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : ГУМВД по Калужской области
На месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Двое взрослых пассажиров попавшего в ДТП в Калужской области экскурсионного автобуса получили переломы, у детей ушибы и ссадины, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев в своем Telegram-канале.
Ранее УМВД и прокуратура сообщали, что ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге МалоярославецБоровск. Предварительно, Renault Logan выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с перевозившим детей экскурсионным автобусом, ехавшим из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Водитель легковой машины погиб. УМВД сообщало о шести пострадавших детях и троих взрослых. Позже прокурор Боровского района Хамид Костоев уточнил, что в больнице семеро детей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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"Все попавшие в ДТП находятся в центральной районной больнице в Боровске. Ребята и взрослые осмотрены докторами и накормлены. У детей ушибы и ссадины, у двух взрослых диагностированы переломы плеча и запястья", - написал Калиничев.
Он отметил, что за некоторыми школьниками приехали родители, после контрольного врачебного осмотра их отпускают домой.
«
"Остальных доставят в Калугу централизовано, автобус уже ждёт. С пострадавшими работают медики, сотрудники МЧС и администрации района", - проинформировал глава района.
По данным Калиничева, в автобусе находились 20 школьников и восемь взрослых.
В Telegram-канале СК России сообщается, что по данному факту в СУСК России по Калужской области проводится процессуальная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
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ПроисшествияБоровский районБоровскКалугаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Renault Logan
 
 
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