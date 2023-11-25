https://ria.ru/20231125/dtp-1911801030.html

После ДТП под Калугой в больницу доставили семерых детей

После ДТП под Калугой в больницу доставили семерых детей - РИА Новости, 25.11.2023

После ДТП под Калугой в больницу доставили семерых детей

По уточненным данным, семь детей были доставлены в больницу после ДТП с экскурсионным автобусом в Калужской области, сообщил прокурор Боровского района Хамид... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:49

2023-11-25T12:49

2023-11-25T13:10

происшествия

калужская область

боровский район

россия

renault s.a

renault clio

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. По уточненным данным, семь детей были доставлены в больницу после ДТП с экскурсионным автобусом в Калужской области, сообщил прокурор Боровского района Хамид Костоев. Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале прокуратуры Калужской областиРанее УМВД по региону сообщало, что в субботу в районе 10.00 мск на автодороге Малоярославец - Боровск столкнулись Renault Logan и автобус, следовавший из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Водитель легковой машины погиб. УМВД сообщало о шести пострадавших детях и троих взрослых. Согласно информации прокуратуры Калужской области, а также СУСК России по региону, автобус с детьми - экскурсионный. "По предварительным данным, водитель Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение, в результате которого погиб. В настоящее время семь детей доставлены в Боровскую ЦРБ... Также предоставлено питание и перевозка до необходимого пункта назначения оставшихся детей и сопровождавших их взрослых", - сообщил прокурор Боровского района Хамид Костоев. Костоев отметил, что в рамках проверки прокуроры изучают документацию по перевозке детей. СУСК России по региону информирует, что тоже начало проверку. Следователи дадут правовую оценку действиям лиц, обеспечивающих безопасность пассажирской перевозки."По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека - ред.). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры", - сообщает областная прокуратура, отмечая, что, по предварительным данным, у детей серьезных травм нет.

https://ria.ru/20231124/dtp-1911479858.html

https://ria.ru/20231121/dtp-1910870783.html

калужская область

боровский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, боровский район, россия, renault s.a, renault clio