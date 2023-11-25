https://ria.ru/20231125/dtp-1911790636.html
Под Калугой в ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек
Под Калугой в ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек - РИА Новости, 25.11.2023
Под Калугой в ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек
Шестеро детей пострадали, один взрослый погиб в ДТП с экскурсионным автобусом и легковушкой под Калугой, сообщило УМВД по Калужской области. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:01
2023-11-25T11:01
2023-11-25T11:50
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Шестеро детей пострадали, один взрослый погиб в ДТП с экскурсионным автобусом и легковушкой под Калугой, сообщило УМВД по Калужской области.ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге "Малоярославец-Боровск".По предварительной информации, в районе деревни Уваровское Боровского района водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с автобусом, который следовал из города Калуги в Боровский район."В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомашины Renault Logan погиб. Пострадали шесть несовершеннолетних, которые ехали в автобусе", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры Калужской области, автобус с детьми - экскурсионный.
https://ria.ru/20231124/mvd-1911488580.html
калуга
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга
Под Калугой в ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек
Под Калугой в ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек, шестеро детей ранены
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости.
Шестеро детей пострадали, один взрослый погиб в ДТП с экскурсионным автобусом и легковушкой под Калугой, сообщило
УМВД по Калужской области.
ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге "Малоярославец-Боровск".
По предварительной информации, в районе деревни Уваровское Боровского района
водитель автомобиля Renault
Logan допустил столкновение с автобусом, который следовал из города Калуги в Боровский район.
"В результате столкновения автобус съехал в кювет. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомашины Renault Logan погиб. Пострадали шесть несовершеннолетних, которые ехали в автобусе", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Калужской области, автобус с детьми - экскурсионный.
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