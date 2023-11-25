https://ria.ru/20231125/draka-1911806117.html

Полиция ищет участников драки в московском метро

Полиция ищет участников драки в московском метро - РИА Новости, 25.11.2023

Полиция ищет участников драки в московском метро

Полиция ищет пассажиров столичного метрополитена, которые устроили драку в вагоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:41

2023-11-25T13:41

2023-11-25T13:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция ищет пассажиров столичного метрополитена, которые устроили драку в вагоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. По данным ведомства, полицейские обнаружили видео в социальных сетях, как два человека устроили драку, их пытались разнять другие пассажиры. "Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлён конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку", - сообщили в московской полиции. ГУ МВД по Москве проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к противоправным действиям.

https://ria.ru/20231124/delo-1911752689.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва