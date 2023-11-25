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Полиция ищет участников драки в московском метро - РИА Новости, 25.11.2023
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13:41 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/draka-1911806117.html
Полиция ищет участников драки в московском метро
Полиция ищет участников драки в московском метро - РИА Новости, 25.11.2023
Полиция ищет участников драки в московском метро
Полиция ищет пассажиров столичного метрополитена, которые устроили драку в вагоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:41
2023-11-25T13:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция ищет пассажиров столичного метрополитена, которые устроили драку в вагоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. По данным ведомства, полицейские обнаружили видео в социальных сетях, как два человека устроили драку, их пытались разнять другие пассажиры. "Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлён конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку", - сообщили в московской полиции. ГУ МВД по Москве проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к противоправным действиям.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Полиция ищет участников драки в московском метро

Полиция ищет участников конфликта, переросшего в драку в московском метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полиция ищет пассажиров столичного метрополитена, которые устроили драку в вагоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
По данным ведомства, полицейские обнаружили видео в социальных сетях, как два человека устроили драку, их пытались разнять другие пассажиры.
"Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлён конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку", - сообщили в московской полиции.
ГУ МВД по Москве проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к противоправным действиям.
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