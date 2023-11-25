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В Донецке два человека пострадали при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/donetsk-1911802686.html
В Донецке два человека пострадали при атаке украинского БПЛА
В Донецке два человека пострадали при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 25.11.2023
В Донецке два человека пострадали при атаке украинского БПЛА
Два мирных жителя Донецка пострадали в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района города с применением беспилотника, сообщило... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:09
2023-11-25T13:09
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя Донецка пострадали в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района города с применением беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В пятницу вечером в представительстве республики отмечали, что украинские войска выпустили два боеприпаса с БПЛА по Ворошиловскому району Донецка. "Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт применения противником ударного БпЛА по Ворошиловскому району Донецка, в результате которого пострадали двое гражданских лиц: мужчина 1995 года рождения и женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства республики.
https://ria.ru/20231125/plan-1911796452.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке два человека пострадали при атаке украинского БПЛА

В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинского БПЛА

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя Донецка пострадали в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района города с применением беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В пятницу вечером в представительстве республики отмечали, что украинские войска выпустили два боеприпаса с БПЛА по Ворошиловскому району Донецка.
"Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт применения противником ударного БпЛА по Ворошиловскому району Донецка, в результате которого пострадали двое гражданских лиц: мужчина 1995 года рождения и женщина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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