https://ria.ru/20231125/donetsk-1911797493.html

В Донецке из-за беспилотника ВСУ пострадала женщина

В Донецке из-за беспилотника ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 25.11.2023

В Донецке из-за беспилотника ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:10

2023-11-25T12:10

2023-11-25T12:10

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской (микрорайон шахты имени Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20231122/postra-1911135961.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия