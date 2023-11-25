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В Донецке из-за беспилотника ВСУ пострадала женщина
В Донецке из-за беспилотника ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 25.11.2023
В Донецке из-за беспилотника ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:10
2023-11-25T12:10
2023-11-25T12:10
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Дагестанской (микрорайон шахты имени Абакумова) ранение получила женщина 1974 года рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20231122/postra-1911135961.html
донецк
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
В Донецке из-за беспилотника ВСУ пострадала женщина
В Донецке при атаке беспилотника ВСУ в Кировском районе пострадала женщина