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Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии - РИА Новости, 25.11.2023
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23:43 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/dodon-1911876275.html
Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии
Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии - РИА Новости, 25.11.2023
Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии
Оппозиция Молдавии сделала первые шаги для создания единой платформы по борьбе с властью президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:43
2023-11-25T23:43
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
ион кику
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Оппозиция Молдавии сделала первые шаги для создания единой платформы по борьбе с властью президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в скором времени они будут публичными, заявил экс-президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон. В начале ноября в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. Она также призвал оппозицию объединить усилия. &quot;Всегда говорил о том, что я за объединение. И я видел много заявлений о том, что нужно объединяться – от Иона Кику, Ирины Влах, коммунистов. У нас первые контакты уже состоялись. Пока не буду раскрывать деталей, это неправильно по отношению к нашим коллегам, но первые шаги для создания единой платформы оппозиционных сил для борьбы с ПДС и Майей Санду уже были сделаны. Надеюсь, в ближайшие недели увидите конкретные публичные шаги в этом направлении&quot;, - заявил Додон на брифинге.Экс-президент считает, что необходимо объединяться всем, вне зависимости от политического и экономического курса, потому что у всей страны сейчас одна проблема - Майя Санду и ее диктаторский режим. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231125/moldaviya-1911870584.html
https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911450663.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, ион кику
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Ион Кику
Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии

Додон: оппозиция Молдавии сделала первые шаги для объединения в борьбе с властью

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Оппозиция Молдавии сделала первые шаги для создания единой платформы по борьбе с властью президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в скором времени они будут публичными, заявил экс-президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
В начале ноября в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. Она также призвал оппозицию объединить усилия.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Вчера, 22:24
«

"Всегда говорил о том, что я за объединение. И я видел много заявлений о том, что нужно объединяться – от Иона Кику, Ирины Влах, коммунистов. У нас первые контакты уже состоялись. Пока не буду раскрывать деталей, это неправильно по отношению к нашим коллегам, но первые шаги для создания единой платформы оппозиционных сил для борьбы с ПДС и Майей Санду уже были сделаны. Надеюсь, в ближайшие недели увидите конкретные публичные шаги в этом направлении", - заявил Додон на брифинге.

Экс-президент считает, что необходимо объединяться всем, вне зависимости от политического и экономического курса, потому что у всей страны сейчас одна проблема - Майя Санду и ее диктаторский режим.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияМайя СандуИгорь ДодонИон Кику
 
 
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