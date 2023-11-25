https://ria.ru/20231125/devochka-1911818865.html
В Новгороде девочку забрали от пьющей матери в больницу
В Новгороде девочку забрали от пьющей матери в больницу - РИА Новости, 25.11.2023
В Новгороде девочку забрали от пьющей матери в больницу
Девочка с воспалением легких попала в больницу, 7-летнего ребенка практически без одежды со следами побоев забрали от выпивающей матери, проводится проверка,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:27
2023-11-25T15:27
2023-11-25T15:27
происшествия
новгородская область
новгородский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Девочка с воспалением легких попала в больницу, 7-летнего ребенка практически без одежды со следами побоев забрали от выпивающей матери, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, согласно которой в детское отделение больницы поселка Пролетарий Новгородского района госпитализирована 7-летняя девочка с двухсторонним воспалением легких. Ребенка забрали от матери, которая злоупотребляет спиртными напитками и регулярно избивает девочку, на ее теле имеются телесные повреждения. При этом малолетний ребенок был практически без одежды", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура оценит работу органов системы профилактики при работе с семьей ребенка, а также действия матери девочки по надлежащему воспитанию, содержанию и уходу за малолетней.
https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911511362.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область, новгородский район
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район
В Новгороде девочку забрали от пьющей матери в больницу
В Новгороде 7-летнюю девочку с побоями забрали от пьющей матери в больницу