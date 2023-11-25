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В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах - РИА Новости, 25.11.2023
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16:27 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/detsady-1911827892.html
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах - РИА Новости, 25.11.2023
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах
Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:27
2023-11-25T16:27
общество
ярослав нилов
валерий фальков
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские сады при вузах, следует из Telegram-канала фракции ЛДПР. &quot;Необходимо создать детские сады при вузах, это поможет повысить рождаемость, соответствующее обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову направил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов&quot;, - следует из сообщения.Как отмечается в сообщении, Нилов указал на то, что сейчас инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с материальной частью, финансовой помощью, при этом следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства. "Одним из таких обстоятельств может стать учёба в вузе, большинство откладывает появление детей до момента получения диплома, добавил депутат", - следует из сообщения.
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общество, ярослав нилов, валерий фальков, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Валерий Фальков, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах

Депутат Госдумы Нилов предложил главе Минобрнауки создавать детсады при вузах

© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Fotolia / santypan
Ребенок в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские сады при вузах, следует из Telegram-канала фракции ЛДПР.
«

"Необходимо создать детские сады при вузах, это поможет повысить рождаемость, соответствующее обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову направил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов", - следует из сообщения.

Как отмечается в сообщении, Нилов указал на то, что сейчас инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с материальной частью, финансовой помощью, при этом следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства.
«
"Одним из таких обстоятельств может стать учёба в вузе, большинство откладывает появление детей до момента получения диплома, добавил депутат", - следует из сообщения.
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ОбществоЯрослав НиловВалерий ФальковГосдума РФЛДПР
 
 
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