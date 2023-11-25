https://ria.ru/20231125/detsady-1911827892.html

В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах

В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах - РИА Новости, 25.11.2023

В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах

Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:27

2023-11-25T16:27

2023-11-25T16:27

общество

ярослав нилов

валерий фальков

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские сады при вузах, следует из Telegram-канала фракции ЛДПР. "Необходимо создать детские сады при вузах, это поможет повысить рождаемость, соответствующее обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову направил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов", - следует из сообщения.Как отмечается в сообщении, Нилов указал на то, что сейчас инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с материальной частью, финансовой помощью, при этом следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства. "Одним из таких обстоятельств может стать учёба в вузе, большинство откладывает появление детей до момента получения диплома, добавил депутат", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярослав нилов, валерий фальков, госдума рф, лдпр