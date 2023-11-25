https://ria.ru/20231125/detsady-1911827892.html
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах - РИА Новости, 25.11.2023
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах
Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:27
2023-11-25T16:27
2023-11-25T16:27
общество
ярослав нилов
валерий фальков
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру образования и науки Валерию Фалькову с предложением создавать детские сады при вузах, следует из Telegram-канала фракции ЛДПР. "Необходимо создать детские сады при вузах, это поможет повысить рождаемость, соответствующее обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову направил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов", - следует из сообщения.Как отмечается в сообщении, Нилов указал на то, что сейчас инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с материальной частью, финансовой помощью, при этом следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства. "Одним из таких обстоятельств может стать учёба в вузе, большинство откладывает появление детей до момента получения диплома, добавил депутат", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, валерий фальков, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Валерий Фальков, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах
Депутат Госдумы Нилов предложил главе Минобрнауки создавать детсады при вузах