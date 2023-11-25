https://ria.ru/20231125/bolezni-1911840654.html

Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ

Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ - РИА Новости, 25.11.2023

Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ

В девятнадцати медицинских организациях Тюменской области внедрена система поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T18:05

2023-11-25T18:05

2023-11-25T18:09

тюменская область

общество

тюменская область

москва

россия

максут шадаев

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В девятнадцати медицинских организациях Тюменской области внедрена система поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений, на первой нацпремии "Лидеры искусственного интеллекта" она отмечена специальным призом, сообщается на сайте регионального правительства. Церемония награждения лауреатов первой национальной премии за вклад в развитие ИИ — "Лидеры искусственного интеллекта" состоялась в Москве с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры РФ Максута Шадаева. "Тюменская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству номинированных на премию ИИ-решений и отмечена специальным призом за разработку и внедрение Системы поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений …. Сегодня система внедрена в 19 медицинских организациях области", – следует из сообщения. Отмечается, что система автоматически в фоновом режиме без участия врача ведет анализ данных на наличие маркеров кардиологических рисков и прогнозирует наступление болезни системы кровообращения у всего населения, прикрепленного к медорганизации. Благодаря внедрению ИИ-решения в регионе на 97,6% снизилась доля пациентов с высоким и очень высоким уровнями риска, не состоящих на диспансерном учете, на 9% уменьшился уровень риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов и на 6,1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения.

https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, москва, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко