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Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ - РИА Новости, 25.11.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:05 25.11.2023 (обновлено: 18:09 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/bolezni-1911840654.html
Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ
Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ - РИА Новости, 25.11.2023
Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ
В девятнадцати медицинских организациях Тюменской области внедрена система поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T18:05
2023-11-25T18:09
тюменская область
общество
тюменская область
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В девятнадцати медицинских организациях Тюменской области внедрена система поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений, на первой нацпремии "Лидеры искусственного интеллекта" она отмечена специальным призом, сообщается на сайте регионального правительства. Церемония награждения лауреатов первой национальной премии за вклад в развитие ИИ — "Лидеры искусственного интеллекта" состоялась в Москве с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры РФ Максута Шадаева. "Тюменская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству номинированных на премию ИИ-решений и отмечена специальным призом за разработку и внедрение Системы поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений …. Сегодня система внедрена в 19 медицинских организациях области", – следует из сообщения. Отмечается, что система автоматически в фоновом режиме без участия врача ведет анализ данных на наличие маркеров кардиологических рисков и прогнозирует наступление болезни системы кровообращения у всего населения, прикрепленного к медорганизации. Благодаря внедрению ИИ-решения в регионе на 97,6% снизилась доля пациентов с высоким и очень высоким уровнями риска, не состоящих на диспансерном учете, на 9% уменьшился уровень риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов и на 6,1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения.
https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html
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Наталья Макарова
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общество, тюменская область, москва, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Москва, Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко

Выявлять болезни сердца и сосудов тюменским врачам помогает ИИ

© iStock.com / metamorworksНейронные связи в мозге
Нейронные связи в мозге - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© iStock.com / metamorworks
Нейронные связи в мозге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В девятнадцати медицинских организациях Тюменской области внедрена система поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений, на первой нацпремии "Лидеры искусственного интеллекта" она отмечена специальным призом, сообщается на сайте регионального правительства.
Церемония награждения лауреатов первой национальной премии за вклад в развитие ИИ — "Лидеры искусственного интеллекта" состоялась в Москве с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
«
"Тюменская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству номинированных на премию ИИ-решений и отмечена специальным призом за разработку и внедрение Системы поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений …. Сегодня система внедрена в 19 медицинских организациях области", – следует из сообщения.
Отмечается, что система автоматически в фоновом режиме без участия врача ведет анализ данных на наличие маркеров кардиологических рисков и прогнозирует наступление болезни системы кровообращения у всего населения, прикрепленного к медорганизации. Благодаря внедрению ИИ-решения в регионе на 97,6% снизилась доля пациентов с высоким и очень высоким уровнями риска, не состоящих на диспансерном учете, на 9% уменьшился уровень риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов и на 6,1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Тюменская областьОбществоТюменская областьМоскваРоссияМаксут ШадаевДмитрий Чернышенко
 
 
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