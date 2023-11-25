https://ria.ru/20231125/boepripas-1911798383.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.11.2023

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:18

2023-11-25T12:18

2023-11-25T12:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 11.10 по городу выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20231125/obstrely-1911787479.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика