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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/boepripas-1911798383.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:18
2023-11-25T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 11.10 по городу выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911787479.html
донецк
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно в жилом доме в Донецке
Разбитое окно в жилом доме в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в жилом доме в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 11.10 по городу выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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