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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:18
2023-11-25T12:18
2023-11-25T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 11.10 по городу выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
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донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка