https://ria.ru/20231125/blokada-1911772239.html

"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику

"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику - РИА Новости, 25.11.2023

"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику

Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил экс-посол страны в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T06:11

2023-11-25T06:11

2023-11-25T08:55

в мире

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киев

польша

валерий чалый

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил экс-посол страны в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA."Для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей. Даже когда разблокируют (границу. — Прим. ред.), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери", — высказался украинский дипломат.Чалый пояснил, что европейские "друзья" Киева в первую очередь стремятся отстоять свои интересы. Это, по словам бывшего посла, может помешать вступлению Украины в Евросоюз.Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска — "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин".

https://ria.ru/20231124/perevozchiki-1911541048.html

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в мире, украина, киев, польша, валерий чалый, вооруженные силы украины