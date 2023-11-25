"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику
Экс-посол Украины в США Чалый: Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил экс-посол страны в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA.
«
"Для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей. Даже когда разблокируют (границу. — Прим. ред.), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери", — высказался украинский дипломат.
Чалый пояснил, что европейские "друзья" Киева в первую очередь стремятся отстоять свои интересы. Это, по словам бывшего посла, может помешать вступлению Украины в Евросоюз.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска — "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин".