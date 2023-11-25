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"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику - РИА Новости, 25.11.2023
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06:11 25.11.2023 (обновлено: 08:55 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/blokada-1911772239.html
"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику
"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику - РИА Новости, 25.11.2023
"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику
Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил экс-посол страны в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:11
2023-11-25T08:55
в мире
украина
киев
польша
валерий чалый
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил экс-посол страны в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA.&quot;Для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей. Даже когда разблокируют (границу. — Прим. ред.), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери&quot;, — высказался украинский дипломат.Чалый пояснил, что европейские "друзья" Киева в первую очередь стремятся отстоять свои интересы. Это, по словам бывшего посла, может помешать вступлению Украины в Евросоюз.Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска — "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин".
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в мире, украина, киев, польша, валерий чалый, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Польша, Валерий Чалый, Вооруженные силы Украины
"Будут потери". На Украине приготовились к "удару" по западному союзнику

Экс-посол Украины в США Чалый: Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил экс-посол страны в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA.
«

"Для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей. Даже когда разблокируют (границу. — Прим. ред.), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери", — высказался украинский дипломат.

Чалый пояснил, что европейские "друзья" Киева в первую очередь стремятся отстоять свои интересы. Это, по словам бывшего посла, может помешать вступлению Украины в Евросоюз.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков уже затруднено на трех пунктах пропуска — "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин".
Флаг Польши на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, стали получать угрозы
Вчера, 12:23
 
В миреУкраинаКиевПольшаВалерий ЧалыйВооруженные силы Украины
 
 
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