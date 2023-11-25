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В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 26.11.2023
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22:30 25.11.2023 (обновлено: 00:41 26.11.2023)
https://ria.ru/20231125/bezhentsy-1911871124.html
В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины
В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 26.11.2023
В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины
Порядка 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-25T22:30
2023-11-26T00:41
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей меликов
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909523793_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_c0e0c7e23f48758ccd0d451eb5bf9698.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Порядка 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.&quot;В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. &lt;...&gt; Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать&quot;, — подчеркнул он.По словам Меликова, в республику прибыли около 50 человек. Их уже везут в пункт временного размещения, где есть все условия для комфортного проживания, добавил он.Меликов также взял на личный контроль все вопросы, связанные с обустройством беженцев.Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия эвакуировала из сектора Газа 762 человека из 950 обратившихся. В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия продолжатся.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231125/narushenie-1911863887.html
https://ria.ru/20231121/palestinskie-1910653100.html
https://ria.ru/20231125/obmen-1911870172.html
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палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей меликов, республика дагестан
Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Меликов, Республика Дагестан
В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины

Меликов: Дагестан принял первую группу беженцев из Палестины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Порядка 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
«

"В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. <...> Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать", — подчеркнул он.

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По словам Меликова, в республику прибыли около 50 человек. Их уже везут в пункт временного размещения, где есть все условия для комфортного проживания, добавил он.
Меликов также взял на личный контроль все вопросы, связанные с обустройством беженцев.
Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия эвакуировала из сектора Газа 762 человека из 950 обратившихся. В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия продолжатся.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Вчера, 22:15
 
ПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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