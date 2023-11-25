В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины
Меликов: Дагестан принял первую группу беженцев из Палестины
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Порядка 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
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"В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. <...> Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать", — подчеркнул он.
По словам Меликова, в республику прибыли около 50 человек. Их уже везут в пункт временного размещения, где есть все условия для комфортного проживания, добавил он.
Меликов также взял на личный контроль все вопросы, связанные с обустройством беженцев.
Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия эвакуировала из сектора Газа 762 человека из 950 обратившихся. В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия продолжатся.
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.