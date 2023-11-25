https://ria.ru/20231125/bezhentsy-1911871124.html

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 26.11.2023

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины

Порядка 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-25T22:30

2023-11-25T22:30

2023-11-26T00:41

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей меликов

республика дагестан

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Порядка 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале."В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. <...> Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать", — подчеркнул он.По словам Меликова, в республику прибыли около 50 человек. Их уже везут в пункт временного размещения, где есть все условия для комфортного проживания, добавил он.Меликов также взял на личный контроль все вопросы, связанные с обустройством беженцев.Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия эвакуировала из сектора Газа 762 человека из 950 обратившихся. В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия продолжатся.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231125/narushenie-1911863887.html

https://ria.ru/20231121/palestinskie-1910653100.html

https://ria.ru/20231125/obmen-1911870172.html

палестина

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палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей меликов, республика дагестан