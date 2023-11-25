https://ria.ru/20231125/bayden-1911816187.html

Эксперт объяснил, чем вызвано давление Байдена на Израиль по сделке с ХАМАС

Эксперт объяснил, чем вызвано давление Байдена на Израиль по сделке с ХАМАС - РИА Новости, 25.11.2023

Эксперт объяснил, чем вызвано давление Байдена на Израиль по сделке с ХАМАС

Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, поскольку не смог добиться своих целей военным путем, при этом президент США Джо Байден оказывал давление на... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:04

2023-11-25T15:04

2023-11-25T15:04

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ДАМАСК, 25 ноя - РИА Новости. Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, поскольку не смог добиться своих целей военным путем, при этом президент США Джо Байден оказывал давление на Тель-Авив, опасаясь падения своего рейтинга в случае продолжения боевых действий в Газе, заявил РИА Новости сирийский эксперт по международному праву Абу Абдалла. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины. "США оказывали большое давление на Израиль… не потому, что Америка переживает за женщин и детей, но потому, что президент Джо Байден оказался под давлением сил внутри страны и опасался, что продолжение (израильской - ред.) агрессии приведет к еще большему снижению его рейтинга менее чем за год до президентских выборов", - считает эксперт. Аналитик напомнил, что Байден провел с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху 14 телефонных разговоров, прежде чем было заключено соглашение с ХАМАС. Сейчас американской администрации выгодно играть роль силы, которая с помощью дипломатии способствовала установлению перемирия между сторонами. Однако тем самым Байден, по словам эксперта, противоречит сам себе, так как одновременно продолжает вооружать Израиль. "Соглашение о перемирии предлагали израильской стороне в первую же неделю конфликта, однако Израиль нацелился на очень высокую планку - продолжать военные действия, чтобы освободить заложников, уничтожить ХАМАС и его инфраструктуру. Нетаньяху говорил, что изменит облик Ближнего Востока. Эта высокая планка постепенно стала снижаться, пока израильтяне не оказались вынуждены пойти на сделку по обмену пленными", - прокомментировал эксперт позицию израильской стороны. "В конечном итоге Израиль согласился на условия, которые предлагались изначально, то есть потерпел поражение на поле боя и спустя 49 дней войны не добился ни одной из своих военных целей, за исключением гибели людей и разрушения", - полагает он. Аналитик также считает, что события 7 октября и военная кампания в Газе приведут со временем к еще большему расколу в израильском обществе. "Раскол существовал и до 7 октября, а сейчас он усугубляется. Время расплаты придет, когда война утихнет и начнут работать многочисленные комиссии по расследованию этих событий, чтобы установить ответственных. С другой стороны, израильтяне поняли, что армия не способна их защитить, их сможет защитить только устойчивый всеобъемлющий мир", - считает эксперт. По его словам, часть израильтян осознает, что такой мир возможен только при условии создания суверенного палестинского государства, однако нынешний израильский премьер "более озабочен своими интересами, чем интересами своего государства". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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