https://ria.ru/20231125/bayden-1911760405.html

В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным

В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным - РИА Новости, 25.11.2023

В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным

Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией только спровоцировал накаливание отношений между странами, пишут обозреватели Hill Марк... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T01:00

2023-11-25T01:00

2023-11-25T01:02

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

джо байден

владимир путин

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией только спровоцировал накаливание отношений между странами, пишут обозреватели Hill Марк Тот и Джонатан Свит."Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать", — говорится в материале.Авторы подчеркнули, что США приближаются к "дню национальной расплаты" из-за промахов Байдена. По их заявлению, стратегия национальной безопасности Вашингтона не рассчитана даже на три внештатные ситуации, однако Штаты косвенно принимают участие в конфликтах в секторе Газа, на Украине и, вероятно, вмешались бы в в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее обострения.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231124/ostin-1911751835.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато