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В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным - РИА Новости, 25.11.2023
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01:00 25.11.2023 (обновлено: 01:02 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/bayden-1911760405.html
В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным
В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным - РИА Новости, 25.11.2023
В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным
Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией только спровоцировал накаливание отношений между странами, пишут обозреватели Hill Марк... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T01:00
2023-11-25T01:02
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией только спровоцировал накаливание отношений между странами, пишут обозреватели Hill Марк Тот и Джонатан Свит."Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать", — говорится в материале.Авторы подчеркнули, что США приближаются к "дню национальной расплаты" из-за промахов Байдена. По их заявлению, стратегия национальной безопасности Вашингтона не рассчитана даже на три внештатные ситуации, однако Штаты косвенно принимают участие в конфликтах в секторе Газа, на Украине и, вероятно, вмешались бы в в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее обострения.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным

Hill: страх Байдена перед Путиным привел к эскалации конфликта США и России

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией только спровоцировал накаливание отношений между странами, пишут обозреватели Hill Марк Тот и Джонатан Свит.
«
"Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать", — говорится в материале.
Авторы подчеркнули, что США приближаются к "дню национальной расплаты" из-за промахов Байдена. По их заявлению, стратегия национальной безопасности Вашингтона не рассчитана даже на три внештатные ситуации, однако Штаты косвенно принимают участие в конфликтах в секторе Газа, на Украине и, вероятно, вмешались бы в в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее обострения.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США
Вчера, 22:41
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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