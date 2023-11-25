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В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным
В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным - РИА Новости, 25.11.2023
В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным
Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией только спровоцировал накаливание отношений между странами, пишут обозреватели Hill Марк... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T01:00
2023-11-25T01:00
2023-11-25T01:02
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией только спровоцировал накаливание отношений между странами, пишут обозреватели Hill Марк Тот и Джонатан Свит."Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать", — говорится в материале.Авторы подчеркнули, что США приближаются к "дню национальной расплаты" из-за промахов Байдена. По их заявлению, стратегия национальной безопасности Вашингтона не рассчитана даже на три внештатные ситуации, однако Штаты косвенно принимают участие в конфликтах в секторе Газа, на Украине и, вероятно, вмешались бы в в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее обострения.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
В США испугались "национальной расплаты" из-за страха Байдена перед Путиным
Hill: страх Байдена перед Путиным привел к эскалации конфликта США и России