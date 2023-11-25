https://ria.ru/20231125/bastrykin-1911873083.html
Бастрыкину доложат о деле избитого мигрантами в Щелково пенсионера-водителя
Бастрыкину доложат о деле избитого мигрантами в Щелково пенсионера-водителя - РИА Новости, 25.11.2023
Бастрыкину доложат о деле избитого мигрантами в Щелково пенсионера-водителя
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении пенсионера в Подмосковье,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:02
2023-11-25T23:02
2023-11-25T23:02
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении пенсионера в Подмосковье, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее в подмосковном главке МВД РФ рассказали, что два уроженца Средней Азии принудительно остановили в Щелково автомобиль, за рулем которого был 76-летний житель Подмосковья. Сообщалось, что они самовольно сели к пожилому человеку в автомобиль и потребовали отвезти их в другой микрорайон. Услышав отказ, злоумышленники избили пожилого человека, а также повредили пассажирскую дверь, после чего пенсионеру пришлось их довезти. Возбуждено уголовное дело об угоне с применением насилия, нападавшие задержаны. "Председатель СК России поручил руководителю ГСУ по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - рассказали в ведомстве. В СК РФ также сообщили о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ).
https://ria.ru/20231116/izbienie-1909932202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о деле избитого мигрантами в Щелково пенсионера-водителя
Главе СК запросил отчет о деле пенсионера из Щелково, избитого за отказ подвезти