https://ria.ru/20231125/avtomobil-1911817880.html

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль - РИА Новости, 25.11.2023

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль

Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем турецких сил, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие и... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:19

2023-11-25T15:19

2023-11-25T15:19

в мире

сирия

турция

дамаск (город)

башар асад

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем турецких сил, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Al-Mayadeen. "Есть погибшие и раненые в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте у восточного въезда в город Ар-Рай на северо-востоке Алеппо", - говорится в сообщении телеканала. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

https://ria.ru/20231124/siriya-1911747668.html

сирия

турция

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, турция, дамаск (город), башар асад