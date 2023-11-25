На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль
На севере Сирии на КПП взорвался заминированный автомобиль
Сирийский военный. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем турецких сил, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
"Есть погибшие и раненые в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте у восточного въезда в город Ар-Рай на северо-востоке Алеппо", - говорится в сообщении телеканала.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.