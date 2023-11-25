Рейтинг@Mail.ru
На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/avtomobil-1911817880.html
На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль
На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль - РИА Новости, 25.11.2023
На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль
Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем турецких сил, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:19
2023-11-25T15:19
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050959_0:52:3336:1928_1920x0_80_0_0_bcad242a28f8d92daca7f34b6d766857.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем турецких сил, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Al-Mayadeen. "Есть погибшие и раненые в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте у восточного въезда в город Ар-Рай на северо-востоке Алеппо", - говорится в сообщении телеканала. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
https://ria.ru/20231124/siriya-1911747668.html
сирия
турция
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050959_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_bded05dd18ff4165a3c7c83a8e53e186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Башар Асад
На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль

На севере Сирии на КПП взорвался заминированный автомобиль

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Сирийский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем турецких сил, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
"Есть погибшие и раненые в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте у восточного въезда в город Ар-Рай на северо-востоке Алеппо", - говорится в сообщении телеканала.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников сирийского президента Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
Сирия - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии
24 ноября, 22:08
 
В миреСирияТурцияДамаск (город)Башар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала