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Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева

Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева - РИА Новости, 26.11.2023

Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева

Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева умерла в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-25T21:27

2023-11-25T21:27

2023-11-26T00:33

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева умерла в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке."Коллеги всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга", — говорится в сообщении.В пресс-службе указали, что Дмитриева скончалась от продолжительной болезни.Наталия Владимировна Дмитриева родилась 28 июня 1945 года. После окончания Ленинградского государственного институт театра, музыки и кинематографии она играла на сцене в театре "Балтийский дом" с 1967 по 1977 год, а с 1981 года работала в Молодежном театре на Фонтанке. В 1996 году Дмитриева получила почетное звание заслуженной артистки России.Артистка также принимала участие в кино, снявшись в картинах "Бумбараш", "Уходя — уходи", "Прогулка, достойная мужчин" и "Невозвращенец".

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россия, общество, санкт-петербург