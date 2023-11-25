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Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева - РИА Новости, 26.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:27 25.11.2023 (обновлено: 00:33 26.11.2023)
https://ria.ru/20231125/artistka-1911865769.html
Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева
Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева - РИА Новости, 26.11.2023
Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева
Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева умерла в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-25T21:27
2023-11-26T00:33
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева умерла в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.&quot;Коллеги всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга&quot;, — говорится в сообщении.В пресс-службе указали, что Дмитриева скончалась от продолжительной болезни.Наталия Владимировна Дмитриева родилась 28 июня 1945 года. После окончания Ленинградского государственного институт театра, музыки и кинематографии она играла на сцене в театре "Балтийский дом" с 1967 по 1977 год, а с 1981 года работала в Молодежном театре на Фонтанке. В 1996 году Дмитриева получила почетное звание заслуженной артистки России.Артистка также принимала участие в кино, снявшись в картинах "Бумбараш", "Уходя — уходи", "Прогулка, достойная мужчин" и "Невозвращенец".
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россия, общество, санкт-петербург
Россия, Общество, Санкт-Петербург, Культура
Умерла актриса из "Бумбараша" Наталия Дмитриева

Актриса из картин "Бумбараш" и "Уходя — уходи" Наталия Дмитриева умерла в 78 лет

© Фото : Молодежный театр на ФонтанкеАктриса Наталья Дмитриева
Актриса Наталья Дмитриева - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Молодежный театр на Фонтанке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталия Дмитриева умерла в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.
«

"Коллеги всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга", — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что Дмитриева скончалась от продолжительной болезни.
Наталия Владимировна Дмитриева родилась 28 июня 1945 года. После окончания Ленинградского государственного институт театра, музыки и кинематографии она играла на сцене в театре "Балтийский дом" с 1967 по 1977 год, а с 1981 года работала в Молодежном театре на Фонтанке. В 1996 году Дмитриева получила почетное звание заслуженной артистки России.
Артистка также принимала участие в кино, снявшись в картинах "Бумбараш", "Уходя — уходи", "Прогулка, достойная мужчин" и "Невозвращенец".
 
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