https://ria.ru/20231125/arest-1911838853.html

В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама

В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама - РИА Новости, 25.11.2023

В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама

Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:51

2023-11-25T17:51

2023-11-25T17:51

происшествия

московская область (подмосковье)

ленинский район

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича", - заявили в суде.Отмечается, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года.Тверской суд также арестовал его заместителя Альберта Гравина."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича", - сказали в суде. Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года. Помимо этого суд отправил под домашний арест предполагаемого посредника в передаче взятки Алексея Соловьева.

https://ria.ru/20231120/obyski-1910501512.html

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московская область (подмосковье)

ленинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), ленинский район, москва