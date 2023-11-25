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В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама - РИА Новости, 25.11.2023
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17:51 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/arest-1911838853.html
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама - РИА Новости, 25.11.2023
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама
Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:51
2023-11-25T17:51
происшествия
московская область (подмосковье)
ленинский район
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича", - заявили в суде.Отмечается, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года.Тверской суд также арестовал его заместителя Альберта Гравина."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича", - сказали в суде. Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года. Помимо этого суд отправил под домашний арест предполагаемого посредника в передаче взятки Алексея Соловьева.
https://ria.ru/20231120/obyski-1910501512.html
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московская область (подмосковье)
ленинский район
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происшествия, московская область (подмосковье), ленинский район, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ленинский район, Москва
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама

Главу Ленинского района Подмосковья и его зама арестовали по делу о взятках

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича", - заявили в суде.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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20 ноября, 10:00
Отмечается, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года.
Тверской суд также арестовал его заместителя Альберта Гравина.
«
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года.
Помимо этого суд отправил под домашний арест предполагаемого посредника в передаче взятки Алексея Соловьева.
Руфат Исмаилов - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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