https://ria.ru/20231125/arest-1911838853.html
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама - РИА Новости, 25.11.2023
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама
Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:51
2023-11-25T17:51
2023-11-25T17:51
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича", - заявили в суде.Отмечается, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года.Тверской суд также арестовал его заместителя Альберта Гравина."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича", - сказали в суде. Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года. Помимо этого суд отправил под домашний арест предполагаемого посредника в передаче взятки Алексея Соловьева.
https://ria.ru/20231120/obyski-1910501512.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), ленинский район, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ленинский район, Москва
В Подмосковье арестовали главу Ленинского района и его зама
Главу Ленинского района Подмосковья и его зама арестовали по делу о взятках
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича", - заявили в суде.
Источник сообщил об обысках у председателя Ленинского суда Ростова-на-Дону
Отмечается, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года.
Тверской суд также арестовал его заместителя Альберта Гравина.
«
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста установлен до 22 января 2023 года.
Помимо этого суд отправил под домашний арест предполагаемого посредника в передаче взятки Алексея Соловьева.
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