https://ria.ru/20231124/zimnie_razvlecheniya-1912372575.html

Собянин: более 4 тысяч адресов зимних развлечений ждут этой зимой москвичей

Собянин: более 4 тысяч адресов зимних развлечений ждут этой зимой москвичей - РИА Новости, 28.11.2023

Собянин: более 4 тысяч адресов зимних развлечений ждут этой зимой москвичей

Более четырех тысяч адресов зимних развлечений ждут этой зимой москвичей и гостей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-24T19:24

2023-11-24T19:24

2023-11-28T14:53

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более четырех тысяч адресов зимних развлечений ждут этой зимой москвичей и гостей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Зима в городе вступает в свои права, а значит, самое время достать с балкона лыжи и санки, наточить коньки и отправиться в парк. Этой зимой москвичей и гостей города будут ждать более 4 тысяч адресов зимних развлечений: катки, снежные и деревянные горки, лыжные и горнолыжные трассы и многое, многое другое", - говорится в сообщении. Мэр города добавил, что большая часть зимних развлечений будет доступна москвичам в нескольких шагах от дома. Отмечается, что самые популярные места - это катки, они есть в каждом районе. Уточняется, что самый большой каток Москвы залит в Парке Горького. В этом году его площадь стала еще больше и достигла почти 22,2 тысячи квадратных метров. Впервые за несколько десятков лет частью катка вновь стала Пушкинская набережная: длина новой ледовой аллеи - 300 метров, а ширина - 20 метров. Единовременно на катке смогут кататься до 7,5 тысячи посетителей. А каток на ВДНХ в этом сезоне отмечает свой юбилей, ему исполнилось 10 лет. Кроме того, в зимний сезон в столице будут работать 396 лыжных трасс, общая длина которых составит более 503 километров. Самые длинные трассы будут ждать посетителей Битцевского лесопарка и музея-заповедника "Царицыно", а самое большое количество вариантов катания на лыжах предложит парк "Сокольники". "Разнообразием маршрутов традиционно порадуют Измайловский парк, сквер по Олонецкому проезду, парк "Фили", усадьба Воронцово и другие районные и центральные парковые территории. А на лыжно-биатлонной трассе в Лужниках организуют мастер-классы по этому виду спорта. Также на ВДНХ с выпадением достаточного количества снега станет доступен прогулочный лыжный маршрут", - говорится в сообщении. Уточняется, что большинство лыжных трасс предложат услуги проката спортинвентаря.

https://ria.ru/20231121/katok-1910913912.html

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