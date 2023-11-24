https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911512431.html

"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского

"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023

"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского

Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:43

2023-11-24T10:43

2023-11-24T11:37

в мире

украина

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал отчетливо понимать, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative. "Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", — говорится в публикации. В материале отмечается, что в условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии. "Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи. По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911489898.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, киев