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"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023
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10:43 24.11.2023 (обновлено: 11:37 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911512431.html
"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского
"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского - РИА Новости, 24.11.2023
"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского
Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:43
2023-11-24T11:37
в мире
украина
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал отчетливо понимать, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative. "Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", — говорится в публикации. В материале отмечается, что в условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии. "Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи. По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского

TAС: Зеленский впадает в отчаяние из-за ситуации на фронте

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал отчетливо понимать, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative.

"Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", — говорится в публикации.
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В материале отмечается, что в условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии.

"Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.

По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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