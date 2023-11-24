"Не хотят подчиняться". В США расшифровали послание Зеленского
TAС: Зеленский впадает в отчаяние из-за ситуации на фронте
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал отчетливо понимать, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative.
"Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", — говорится в публикации.
"Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что в условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии.
"Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.
По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
"Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.
По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.