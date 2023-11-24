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В Кремле назвали разговоры о новом железном занавесе преждевременными - РИА Новости, 24.11.2023
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12:53 24.11.2023 (обновлено: 13:12 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zanaves-1911551460.html
В Кремле назвали разговоры о новом железном занавесе преждевременными
В Кремле назвали разговоры о новом железном занавесе преждевременными - РИА Новости, 24.11.2023
В Кремле назвали разговоры о новом железном занавесе преждевременными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что считает преждевременным говорить о железном занавесе после закрытия КПП Финляндией и планах РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:53
2023-11-24T13:12
норвегия
в мире
россия
финляндия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что считает преждевременным говорить о железном занавесе после закрытия КПП Финляндией и планах Норвегии, отметив, что надеется, что "до этого не дойдет".Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что страна в случае необходимости может закрыть единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" ("Брисоглебский") на границе с Россией в Мурманской области."Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но, будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли ощущения, что намеренно пытаются ставить некий железный занавес на российских границах и препятствуют общению даже тех, кто поддерживал дружеские и семейные связи. Финский кабмин ранее решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи".Ранее власти Финляндии заявили, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о введении режима повышенной готовности в регионе после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - "Райя-Йоосепи", на него прибывает все больше желающих попасть транзитом через РФ в страну НАТО.Чибис отметил, что сейчас на КПП около 400 человек, которые хотят "попасть в страну НАТО через нашу территорию", и их может стать еще больше. По его словам, в среду в Финляндию пропустили только 50 человек.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, ранее заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
https://ria.ru/20231122/medvedev-1911027543.html
https://ria.ru/20231121/migranty-1910927495.html
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норвегия, в мире, россия, финляндия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Норвегия, В мире, Россия, Финляндия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле назвали разговоры о новом железном занавесе преждевременными

Песков выразил надежду, что до создания нового железного занавеса дело не дойдет

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что считает преждевременным говорить о железном занавесе после закрытия КПП Финляндией и планах Норвегии, отметив, что надеется, что "до этого не дойдет".
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что страна в случае необходимости может закрыть единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" ("Брисоглебский") на границе с Россией в Мурманской области.
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"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но, будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли ощущения, что намеренно пытаются ставить некий железный занавес на российских границах и препятствуют общению даже тех, кто поддерживал дружеские и семейные связи.
Финский кабмин ранее решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи".
Ранее власти Финляндии заявили, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.
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Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о введении режима повышенной готовности в регионе после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - "Райя-Йоосепи", на него прибывает все больше желающих попасть транзитом через РФ в страну НАТО.
Чибис отметил, что сейчас на КПП около 400 человек, которые хотят "попасть в страну НАТО через нашу территорию", и их может стать еще больше. По его словам, в среду в Финляндию пропустили только 50 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, ранее заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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