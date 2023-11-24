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Систему развития офсетных контрактов представили в Югре - РИА Новости, 24.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:09 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/yugra-1911631014.html
Систему развития офсетных контрактов представили в Югре
Систему развития офсетных контрактов представили в Югре - РИА Новости, 24.11.2023
Систему развития офсетных контрактов представили в Югре
Ханты-Мансийский автономный округ на полях Югорского экономического форума представил системный подход в развитии офсетных контрактов, в том числе в сфере... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:09
2023-11-24T15:09
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ на полях Югорского экономического форума представил системный подход в развитии офсетных контрактов, в том числе в сфере промышленности, сообщает Фонд развития Югры. "В ходе круглого стола "Развитие офсетных закупок в Югре, в том числе промышленных офсетов" директор департамента экономического развития Югры - заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев отметил, что в автономном округе разработаны инструменты стимулирования спроса на продукцию малых и средних предприятий со стороны крупного бизнеса, создана эффективная система государственной поддержки, обеспечивающая взаимовыгодное сотрудничество крупного и малого бизнеса, важная роль в которой отводится организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из направлений развития офсетных контрактов является промышленный офсет - это новый проектный режим, представляющий собой офсетный договор поставки товаров или услуг со сроком более пяти лет, который предусматривает обязательство поставщика по созданию или модернизации производства на промышленных площадках региона с предоставлением заказчику продукции льготы по налогу на имущество. Как уточнили в Фонде, в качестве финансовой поддержки этого направления в регионе предусмотрено предоставление льготных займов в сумме от 5 миллионов рублей по ставке 3% годовых сроком до пяти лет, а также заключение соглашений о реализации инвестиционных проектов с бюджетным участием до 50% от затрат инвестора на создание инфраструктуры. "Мы начали создавать индустриальный парк в Когалыме и подумали: "А почему бы нам не дать компании, которая производит инновационную продукцию для нужд ЛУКОЙЛа, возможность заключить долгосрочный контракт". Сейчас такой контракт заключен, компания до конца года начнет производить соответствующие товары. Она окупит вложения, а ЛУКОЙЛ получит понятного и четкого поставщика", - приводятся в сообщении слова Афанасьева.
https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html
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ханты-мансийский автономный округ, россия, лукойл, когалым
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, ЛУКОЙЛ, Когалым

Систему развития офсетных контрактов представили в Югре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ на полях Югорского экономического форума представил системный подход в развитии офсетных контрактов, в том числе в сфере промышленности, сообщает Фонд развития Югры.
"В ходе круглого стола "Развитие офсетных закупок в Югре, в том числе промышленных офсетов" директор департамента экономического развития Югры - заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев отметил, что в автономном округе разработаны инструменты стимулирования спроса на продукцию малых и средних предприятий со стороны крупного бизнеса, создана эффективная система государственной поддержки, обеспечивающая взаимовыгодное сотрудничество крупного и малого бизнеса, важная роль в которой отводится организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одним из направлений развития офсетных контрактов является промышленный офсет - это новый проектный режим, представляющий собой офсетный договор поставки товаров или услуг со сроком более пяти лет, который предусматривает обязательство поставщика по созданию или модернизации производства на промышленных площадках региона с предоставлением заказчику продукции льготы по налогу на имущество.
Как уточнили в Фонде, в качестве финансовой поддержки этого направления в регионе предусмотрено предоставление льготных займов в сумме от 5 миллионов рублей по ставке 3% годовых сроком до пяти лет, а также заключение соглашений о реализации инвестиционных проектов с бюджетным участием до 50% от затрат инвестора на создание инфраструктуры.
"Мы начали создавать индустриальный парк в Когалыме и подумали: "А почему бы нам не дать компании, которая производит инновационную продукцию для нужд ЛУКОЙЛа, возможность заключить долгосрочный контракт". Сейчас такой контракт заключен, компания до конца года начнет производить соответствующие товары. Она окупит вложения, а ЛУКОЙЛ получит понятного и четкого поставщика", - приводятся в сообщении слова Афанасьева.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРоссияЛУКОЙЛКогалым
 
 
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