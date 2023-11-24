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Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена - РИА Новости, 24.11.2023
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13:22 24.11.2023 (обновлено: 13:32 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/wildberries-1911567361.html
Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена
Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена - РИА Новости, 24.11.2023
Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена
Проверка документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" закончена, для нормализации работы в логистический центр привлекаются... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:22
2023-11-24T13:32
общество
электросталь
wildberries
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Проверка документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" закончена, для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы, сообщили в пресс-службе компании.Ранее в пятницу компания сообщила, что более 8 тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе из-за проверки силовых органов, продавцам грозят серьезные убытки. Отмечалось, что сотрудники СЦ "Электросталь" проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров."Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы", - говорится в сообщении.Отмечается, что маркетплейс дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме и пока рекомендует отгружать товары на другие склады.
https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
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общество, электросталь, wildberries, происшествия
Общество, Электросталь, Wildberries, Происшествия
Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена

Wildberries: проверка сотрудников на складе в Электростали закончена

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Проверка документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" закончена, для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы, сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу компания сообщила, что более 8 тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе из-за проверки силовых органов, продавцам грозят серьезные убытки. Отмечалось, что сотрудники СЦ "Электросталь" проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.
«
"Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маркетплейс дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме и пока рекомендует отгружать товары на другие склады.
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ОбществоЭлектростальWildberriesПроисшествия
 
 
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