https://ria.ru/20231124/wildberries-1911567361.html

Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена

Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена - РИА Новости, 24.11.2023

Wildberries сообщил, что проверка сотрудников на складе закончена

Проверка документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" закончена, для нормализации работы в логистический центр привлекаются... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:22

2023-11-24T13:22

2023-11-24T13:32

общество

электросталь

wildberries

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Проверка документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Электросталь" закончена, для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы, сообщили в пресс-службе компании.Ранее в пятницу компания сообщила, что более 8 тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе из-за проверки силовых органов, продавцам грозят серьезные убытки. Отмечалось, что сотрудники СЦ "Электросталь" проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров."Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы", - говорится в сообщении.Отмечается, что маркетплейс дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме и пока рекомендует отгружать товары на другие склады.

https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html

электросталь

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общество, электросталь, wildberries, происшествия