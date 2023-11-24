https://ria.ru/20231124/wildberries-1911533086.html

В Wildberries заявили, что обеспокоены проверкой на складе

В Wildberries заявили, что обеспокоены проверкой на складе - РИА Новости, 24.11.2023

В Wildberries заявили, что обеспокоены проверкой на складе

Из-за проверки силовых органов на складе в Электростали более восьми тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе, продавцам грозят серьезные... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:48

2023-11-24T11:48

2023-11-24T16:14

общество

wildberries

электросталь

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Из-за проверки силовых органов на складе в Электростали более восьми тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе, продавцам грозят серьезные убытки, сообщила компания.Утром в Wildberries заявили, что в сортировочном центре в Электростали проводится проверка документов, и предупредили о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров."В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более восьми тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", — говорится в сообщении.В компании отметили, что руководство находится на постоянной связи с представителями полиции, но пока нормализовать работу не удается. Проверка продолжается.

https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html

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общество, wildberries, электросталь, россия