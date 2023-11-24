https://ria.ru/20231124/vybory-1911758305.html

В Раде заявили, что на Украине не будут проводить выборы в 2024 году

В Раде заявили, что на Украине не будут проводить выборы в 2024 году - РИА Новости, 24.11.2023

В Раде заявили, что на Украине не будут проводить выборы в 2024 году

Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T23:58

2023-11-24T23:58

2023-11-24T23:58

специальная военная операция на украине

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давид арахамия

верховная рада украины

дмитрий кулеба

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, по его словам, Запад не требует переизбирать украинские власти. "В следующем году я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет. (на Западе - ред.) никто нас не принуждает. Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, <...> и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы", - сказал Арахамия в интервью телеканала "1+1". Он отметил, что когда обсуждение темы проведения выборов начинает затрагивать конкретные вопросы, то данная тема переизбрания власти сразу же себя исчерпывает. Как он пояснил, сразу появляются вопросы, как будут голосовать или баллотироваться военные, или как проголосуют шесть миллионов граждан страны за границей и так далее. Арахамия подчеркнул, что ни у кого нет ответа на эти вопросы, как в стране, так и за ее пределами. Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку. Ранее агентство УНИАН со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что неподконтрольные Киеву территории - это "уже не Украина". Ранее Washington Post писала, что некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году, несмотря на военное положение.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html

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в мире, украина, киев, давид арахамия, верховная рада украины, дмитрий кулеба, владимир зеленский