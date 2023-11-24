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Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро "Рейтинга Рунета"

Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро "Рейтинга Рунета" - РИА Новости, 24.11.2023

Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро "Рейтинга Рунета"

Версия мобильного приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место на Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений "Рейтинг Рунета 2023" в номинации РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T21:04

2023-11-24T21:04

2023-11-24T21:04

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Версия мобильного приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место на Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений "Рейтинг Рунета 2023" в номинации "Финансы и бизнес", сообщает банк. Новое приложение ВТБ Онлайн на Android (6+) было запущено в 2023 году после успешной трансформации веб-версии ВТБ. Оно обладает всем функционалом для работы с банковскими продуктами, адаптируется под любые устройства и операционные системы. "Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы, и нам приятно видеть, что наш подход к новому пользовательскому опыту отмечают не только наши клиенты, но и эксперты индустрии", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. Премия "Рейтинг Рунета" проводится ежегодно с 2010 года. Традиционно жюри отмечает лучшие проекты среди сайтов и мобильных приложений, который внесли значительный вклад в развитие Рунета за предыдущий год.

https://ria.ru/20231108/vtb-1908145171.html

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втб, конкурсы, экономика, технологии, android, программы, бизнес, финансы