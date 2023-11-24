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Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год - РИА Новости, 24.11.2023
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13:30 24.11.2023 (обновлено: 13:33 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/vtb-1911571959.html
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год - РИА Новости, 24.11.2023
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год
Чистая прибыль финансовой группы ВТБ по МСФО за 2024 год будет в диапазоне 300—400 миллиардов рублей, заявил первый зампредседателя правления холдинга Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:33
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль финансовой группы ВТБ по МСФО за 2024 год будет в диапазоне 300—400 миллиардов рублей, заявил первый зампредседателя правления холдинга Дмитрий Пьянов."Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 миллиардов рублей, но больше 300 миллиардов рублей. В таком диапазоне мы остановимся", — сказал он.Он пообещал озвучить цель на следующий год при официальном объявлении результатов за этот.Как отметил Пьянов, правление также в конце декабря рассмотрит новую стратегию ВТБ на ближайший трехлетний период. По его словам, ожидается рост прибыли и рост возврата на капитал.Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 10 месяцев составила 402,8 миллиарда рублей.
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втб, экономика, новости компаний - экономика
ВТБ, Экономика, Новости компаний - Экономика
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год

ВТБ ожидает более 300 миллиардов рублей прибыли по МСФО за 2024 год

© Пресс-служба банка ВТБОфис ВТБ в Москва-сити
Офис ВТБ в Москва-сити
© Пресс-служба банка ВТБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль финансовой группы ВТБ по МСФО за 2024 год будет в диапазоне 300—400 миллиардов рублей, заявил первый зампредседателя правления холдинга Дмитрий Пьянов.
"Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 миллиардов рублей, но больше 300 миллиардов рублей. В таком диапазоне мы остановимся", — сказал он.
Он пообещал озвучить цель на следующий год при официальном объявлении результатов за этот.
Как отметил Пьянов, правление также в конце декабря рассмотрит новую стратегию ВТБ на ближайший трехлетний период. По его словам, ожидается рост прибыли и рост возврата на капитал.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 10 месяцев составила 402,8 миллиарда рублей.
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