https://ria.ru/20231124/vtb-1911571959.html
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год - РИА Новости, 24.11.2023
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год
Чистая прибыль финансовой группы ВТБ по МСФО за 2024 год будет в диапазоне 300—400 миллиардов рублей, заявил первый зампредседателя правления холдинга Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:33
втб
экономика
новости компаний - экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893264748_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b8fc7abcfb9e9a67a730bdf777c75d8e.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль финансовой группы ВТБ по МСФО за 2024 год будет в диапазоне 300—400 миллиардов рублей, заявил первый зампредседателя правления холдинга Дмитрий Пьянов."Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 миллиардов рублей, но больше 300 миллиардов рублей. В таком диапазоне мы остановимся", — сказал он.Он пообещал озвучить цель на следующий год при официальном объявлении результатов за этот.Как отметил Пьянов, правление также в конце декабря рассмотрит новую стратегию ВТБ на ближайший трехлетний период. По его словам, ожидается рост прибыли и рост возврата на капитал.Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 10 месяцев составила 402,8 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20231124/vtb-1911506114.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893264748_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1495c716a87eb1a10107083ee7f19b92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, экономика, новости компаний - экономика
ВТБ, Экономика, Новости компаний - Экономика
Зампред правления ВТБ озвучил ожидаемый размер прибыли по МСФО за 2024 год
ВТБ ожидает более 300 миллиардов рублей прибыли по МСФО за 2024 год
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль финансовой группы ВТБ по МСФО за 2024 год будет в диапазоне 300—400 миллиардов рублей, заявил первый зампредседателя правления холдинга Дмитрий Пьянов.
"Я ожидаю прибыль 2024 года меньше 400 миллиардов рублей, но больше 300 миллиардов рублей. В таком диапазоне мы остановимся", — сказал он.
Он пообещал озвучить цель на следующий год при официальном объявлении результатов за этот.
Как отметил Пьянов, правление также в конце декабря рассмотрит новую стратегию ВТБ на ближайший трехлетний период. По его словам, ожидается рост прибыли и рост возврата на капитал.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам 10 месяцев составила 402,8 миллиарда рублей.
ВТБ допустил сложности с обслуживанием долгов у компаний