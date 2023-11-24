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В Туапсе предупредили о шестиметровых волнах в Черном море - РИА Новости, 24.11.2023
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Туризм
 
15:24 24.11.2023 (обновлено: 15:25 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/volny-1911637151.html
В Туапсе предупредили о шестиметровых волнах в Черном море
В Туапсе предупредили о шестиметровых волнах в Черном море - РИА Новости, 24.11.2023
В Туапсе предупредили о шестиметровых волнах в Черном море
Волны высотой до 6 метров ожидаются в акватории порта Туапсе с 26 по 27 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:24
2023-11-24T15:25
туризм
туапсе
туапсинский район
черное море
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Волны высотой до 6 метров ожидаются в акватории порта Туапсе с 26 по 27 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района. "В период с 22 часов 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун (опасное природное явление, при котором купальщика может утянуть в море - ред.). Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать 6 метров", - говорится в сообщении. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до 27 ноября ливень с грозой и сильный ветер. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.
https://ria.ru/20231121/sochi-1910873454.html
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туапсе, туапсинский район, черное море, новости - туризм
Туризм, Туапсе, Туапсинский район, Черное море, Новости - Туризм
В Туапсе предупредили о шестиметровых волнах в Черном море

Администрация Туапсинского района предупредила о волнах высотой до 6 метров

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Волны высотой до 6 метров ожидаются в акватории порта Туапсе с 26 по 27 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.
"В период с 22 часов 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун (опасное природное явление, при котором купальщика может утянуть в море - ред.). Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать 6 метров", - говорится в сообщении.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют до 27 ноября ливень с грозой и сильный ветер. На реках возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.
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