https://ria.ru/20231124/vng-1911513010.html

Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца

Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца - РИА Новости, 24.11.2023

Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца

Две жительницы портового города на Сахалине устроили дебош в ресторане и избили одного из прибывших на вызов сотрудников Росгвардии, сообщило в пятницу... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:46

2023-11-24T10:46

2023-11-24T12:25

происшествия

сахалин

холмск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Две жительницы портового города на Сахалине устроили дебош в ресторане и избили одного из прибывших на вызов сотрудников Росгвардии, сообщило в пятницу областное управление Федеральной службы войск национальной гвардии. Информация приводится на сайте. "Семнадцатого ноября в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. В одном из ресторанов в городе Холмске две недовольные посетительницы нанесли побои администратору. Прибывшие на место росгвардейцы призвали женщин к порядку. Одна из нарушительниц, выражаясь нецензурно в адрес правоохранителя, нанесла ему удары по лицу и телу", - говорится в сообщении. Женщин задержали и передали полиции Холмска, в настоящее время по данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231122/ingushetiya-1911024250.html

сахалин

холмск

россия

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происшествия, сахалин, холмск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия