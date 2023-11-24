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Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца - РИА Новости, 24.11.2023
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10:46 24.11.2023 (обновлено: 12:25 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/vng-1911513010.html
Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца
Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца - РИА Новости, 24.11.2023
Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца
Две жительницы портового города на Сахалине устроили дебош в ресторане и избили одного из прибывших на вызов сотрудников Росгвардии, сообщило в пятницу... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:46
2023-11-24T12:25
происшествия
сахалин
холмск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Две жительницы портового города на Сахалине устроили дебош в ресторане и избили одного из прибывших на вызов сотрудников Росгвардии, сообщило в пятницу областное управление Федеральной службы войск национальной гвардии. Информация приводится на сайте. "Семнадцатого ноября в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. В одном из ресторанов в городе Холмске две недовольные посетительницы нанесли побои администратору. Прибывшие на место росгвардейцы призвали женщин к порядку. Одна из нарушительниц, выражаясь нецензурно в адрес правоохранителя, нанесла ему удары по лицу и телу", - говорится в сообщении. Женщин задержали и передали полиции Холмска, в настоящее время по данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.
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сахалин
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происшествия, сахалин, холмск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Сахалин, Холмск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и напали на росгвардейца

Две жительницы Сахалина устроили дебош в ресторане и избили росгвардейца

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Две жительницы портового города на Сахалине устроили дебош в ресторане и избили одного из прибывших на вызов сотрудников Росгвардии, сообщило в пятницу областное управление Федеральной службы войск национальной гвардии. Информация приводится на сайте.
«
"Семнадцатого ноября в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. В одном из ресторанов в городе Холмске две недовольные посетительницы нанесли побои администратору. Прибывшие на место росгвардейцы призвали женщин к порядку. Одна из нарушительниц, выражаясь нецензурно в адрес правоохранителя, нанесла ему удары по лицу и телу", - говорится в сообщении.
Женщин задержали и передали полиции Холмска, в настоящее время по данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСахалинХолмскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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