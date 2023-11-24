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Осужденному по делу о "Зимней вишне" пожарному Бурсину отказали в УДО - РИА Новости, 24.11.2023
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13:14 24.11.2023 (обновлено: 13:15 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/vishnya-1911561409.html
Осужденному по делу о "Зимней вишне" пожарному Бурсину отказали в УДО
Осужденному по делу о "Зимней вишне" пожарному Бурсину отказали в УДО - РИА Новости, 24.11.2023
Осужденному по делу о "Зимней вишне" пожарному Бурсину отказали в УДО
Суд в Свердловской области отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:14
2023-11-24T13:15
происшествия
кемерово
свердловская область
нижний тагил
сергей генин
александр никитин
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. Суд в Свердловской области отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Андрею Бурсину, сообщается на сайте Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Заводский районный суд Кемерово в ноябре 2021 года приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следствия, он не организовал должную разведку, из-за чего погибли люди. Его адвокат ходатайствовал об условно-досрочном освобождении своего подзащитного. "Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н.Тагила Свердловской области от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А.В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами", – говорится в сообщении. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания. В июне суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из-за заболевания вышла экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которая отбыла более половины срока (13 лет и 4 месяца).
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свердловская область
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происшествия, кемерово, свердловская область, нижний тагил, сергей генин, александр никитин, пожар в торговом центре в кемерово
Происшествия, Кемерово, Свердловская область, Нижний Тагил, Сергей Генин, Александр Никитин, Пожар в торговом центре в Кемерово
Осужденному по делу о "Зимней вишне" пожарному Бурсину отказали в УДО

Суд Нижнего Тагила отказал в УДО осужденному по делу о "Зимней вишне" Бурсину

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / thodonal
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КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. Суд в Свердловской области отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Андрею Бурсину, сообщается на сайте Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Заводский районный суд Кемерово в ноябре 2021 года приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следствия, он не организовал должную разведку, из-за чего погибли люди. Его адвокат ходатайствовал об условно-досрочном освобождении своего подзащитного.
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"Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н.Тагила Свердловской области от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А.В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами", – говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания. В июне суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из-за заболевания вышла экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которая отбыла более половины срока (13 лет и 4 месяца).
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